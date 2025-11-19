Tűz Kispatakon

A megyei sürgősségi felügyelőség két vízzel és habbal is oltó járművet, tízfős legénységet, illetve rohammentőt küldött a helyszínre. Érkezésükkor a fából épült konyha mintegy 60 négyzetméteren, a lakóház teteje pedig 40 négyzetméteren lángolt, és félő volt, hogy a tűz a gazdaság egészére átterjed. A készenléti egységeknek 23 óra után sikerült eloltaniuk a tüzet. Azt, hogy mi okozta a szerencsétlenséget, egyelőre vizsgálják a szakemberek – közölte tegnapi beszámolójában a megyei sürgősségi felügyelőség. (dvk)