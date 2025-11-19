Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Tűz Kispatakon

2025. november 19., szerda, Közélet

Kigyulladt egy családi ház hétfőn a Nagyborosnyóhoz tartozó Kispatakon, a történtekről este fél kilenckor értesítették a hatóságokat a 112-es segélyhívó telefonszámon.

    Fotó: Megyei sürgősségi felügyelőség

A megyei sürgősségi felügyelőség két vízzel és habbal is oltó járművet, tízfős legénységet, illetve rohammentőt küldött a helyszínre. Érkezésükkor a fából épült konyha mintegy 60 négyzetméteren, a lakóház teteje pedig 40 négyzetméteren lángolt, és félő volt, hogy a tűz a gazdaság egészére átterjed. A készenléti egységeknek 23 óra után sikerült eloltaniuk a tüzet. Azt, hogy mi okozta a szerencsétlenséget, egyelőre vizsgálják a szakemberek – közölte tegnapi beszámolójában a megyei sürgősségi felügyelőség. (dvk)

Háromszékre látogatott a magyar nagykövet

Sepsiszentgyörgyre látogatott tegnap Kissné Hlatki Katalin, Magyarország új bukaresti nagykövete, aki júliusban váltotta ebben a tisztségben Zákonyi Botondot. A vendéget elkísérte Dolhai István csíkszeredai főkonzul is.
Túlzsúfolt iskolabuszt kaptak el

Túlzsúfolt iskolabuszt azonosítottak a bodzavidéki Zabratón a közlekedésrendészek a 10-es országúton tegnap reggel – adta hírül a Kovászna megyei rendőrség. A jármű hivatalosan 16 személy szállítására engedélyezett, ehhez képest 31 diákot zsúfoltak bele, jóval túllépve a megengedett kapacitást – áll a közleményben.
