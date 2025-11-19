Túlzsúfolt iskolabuszt kaptak el

Az ilyen körülmények között végzett szállítás súlyos kockázatot jelent a gyerekek épségére, hisz egy esetleges balesetnél a hiányzó biztonsági övek, a zsúfoltság és a gyors kiürítés lehetetlensége komoly következményekhez vezethet. A buszt egy 45 éves sofőr vezette, akit 7822 lejre bírságoltak összesen négy szabálysértésért, ugyanakkor a jármű forgalmi engedélyét is bevonták. A vezető nem fogyasztott szeszes italt. Épp a héten zajlik az Európai Közlekedésrendészetek Szervezete (Roadpol) által meghirdetett Truck & Bus elnevezésű művelet, melynek során fokozottan ellenőrzik a személy- és áruszállítást. Az ellenőrzések a közúti kockázatok csökkentését, a szabályos közlekedés biztosítását és a vonatkozó jogszabályok betartását célozzák. Ellenőrzik többek között a vezetési és pihenőidők betartását, a fuvarozás jogszerűségét, a kötelező dokumentumok meglétét, a túlterhelés elkerülését, a sofőrök fizikai és pszichikai állapotát, a sebességhatárok betartását. (sz.)