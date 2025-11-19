Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Túlzsúfolt iskolabuszt kaptak el

2025. november 19., szerda, Közélet

Túlzsúfolt iskolabuszt azonosítottak a bodzavidéki Zabratón a közlekedésrendészek a 10-es országúton tegnap reggel – adta hírül a Kovászna megyei rendőrség. A jármű hivatalosan 16 személy szállítására engedélyezett, ehhez képest 31 diákot zsúfoltak bele, jóval túllépve a megengedett kapacitást – áll a közleményben.

  • Fotó: Kovászna megyei rendőrség
    Fotó: Kovászna megyei rendőrség

Az ilyen körülmények között végzett szállítás súlyos kockázatot jelent a gyerekek épségére, hisz egy esetleges balesetnél a hiányzó biztonsági övek, a zsúfoltság és a gyors kiürítés lehetetlensége komoly következményekhez vezethet. A buszt egy 45 éves sofőr vezette, akit 7822 lejre bírságoltak összesen négy szabálysértésért, ugyanakkor a jármű forgalmi engedélyét is bevonták. A vezető nem fogyasztott szeszes italt. Épp a héten zajlik az Európai Közlekedésrendészetek Szervezete (Roadpol) által meghirdetett Truck & Bus elnevezésű művelet, melynek során fokozottan ellenőrzik a személy- és áruszállítást. Az ellenőrzések a közúti kockázatok csökkentését, a szabályos közlekedés biztosítását és a vonatkozó jogszabályok betartását célozzák. Ellenőrzik többek között a vezetési és pihenőidők betartását, a fuvarozás jogszerűségét, a kötelező dokumentumok meglétét, a túlterhelés elkerülését, a sofőrök fizikai és pszichikai állapotát, a sebességhatárok betartását. (sz.)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-19 08:00 Cikk megjelenítése: 608 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 3
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1047
szavazógép
2025-11-19: Közélet - :

Tűz Kispatakon

Kigyulladt egy családi ház hétfőn a Nagyborosnyóhoz tartozó Kispatakon, a történtekről este fél kilenckor értesítették a hatóságokat a 112-es segélyhívó telefonszámon.
2025-11-19: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Eurómilliókból fejleszt a háromszéki vízszolgáltató

Háromszék 26 közigazgatási egysége vízellátó rendszerének fejlesztését, a szennyvízhálózat kiépítését, illetve a megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvíz biztosítását is célozza az az átfogó beruházás, melynek megvalósítására 190 millió euró értékű pályázatot állított össze a Hydrokov Rt. A szolgáltató vezetősége abban bízik, hogy az erre vonatkozó szerződést még idén sikerül aláírni.
rel="noreferrer"