Eurómilliókból fejleszt a háromszéki vízszolgáltató

Háromszék 26 közigazgatási egysége vízellátó rendszerének fejlesztését, a szennyvízhálózat kiépítését, illetve a megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvíz biztosítását is célozza az az átfogó beruházás, melynek megvalósítására 190 millió euró értékű pályázatot állított össze a Hydrokov Rt. A szolgáltató vezetősége abban bízik, hogy az erre vonatkozó szerződést még idén sikerül aláírni.

A megye minden régiójára kiterjedő beruházás kapcsán Kozsokár Attila, a Hydrokov Rt. igazgatója ismertette: ez az utolsó esélyük arra, hogy ilyen nagy léptékű fejlesztésekre uniós forrásból nyerjenek el finanszírozást. Pályázatuk már átesett a legfontosabb ellenőrzéseken, az igényelt kiegészítéseket, javításokat időben rendezni tudják, sok esetben csak apróbb hiányosságokat kell pótolniuk. Időigényesebb viszont a környezetvédelmi engedély beszerzése, dolgoznak azon, hogy azt mielőbb megkaphassák. „Fontos lenne idén aláírni a pályázatot, mert félő, jövőre nem lesznek megfelelő források, ez a pályázat pedig túl fontos ahhoz, hogy kockáztassunk” – fogalmazott az igazgató.

A vízszolgáltató várhatóan jövő évben láthat hozzá az átfogó munkálathoz: Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Kovásznán, Baróton és Bodzafordulón a vízkezelő állomásokat bővítik és korszerűsítik, helyreállítják a mélykutakat, és növelik azok számát, illetve a több települést kiszolgáló gerincvezetékek lefektetésével bővítik a meglévő regionális vízellátó hálózatokat. Új víz- és csatornahálózatok kiépítését, a meglévők kiterjesztését is tervezik több mint 15 helyen, városokban és községekben egyaránt. A Hydrokov példaként részletezte, hogy Sepsiszentgyörgyön modern mangánszűrő rendszert szerelnek, és felújítják a Sugásfürdő felé vezető út közelében található víztározót, korszerűsítenek öt szivattyúállomást, és bővítik a városon belüli hálózatot olyan utcákban, ahol még nem történt aszfaltozás. Fejlesztéseket eszközölnek a szennyvíztelepen is: a tisztítóban keletkező, szerves anyagokban gazdag iszapból pelletet készítenek, amelyet energia előállítására használnak fel. A szennyvíz tisztítása jelentős mennyiségű energiát emészt fel, ennek okán is fontos a beruházás – mutattak rá. A pályázat ugyanakkor a géppark megújítását is lehetővé teszi, a Hydrokov mintegy 3,3 millió euróból haszongépjárművek beszerzését tervezi.

A Fenntartható Fejlődés Programba (PDD) illeszkedő közműfejlesztési munkálatokat 2029 végéig kell elvégezni. A beruházás célja, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvizet biztosíthassanak a lakosságnak, illetve olyan vízellátó rendszert hozzanak létre, amely igény szerint a következő években tovább bővíthető. A Hydrokov ismertette, a költségek 92 százalékát EU-s és hazai forrásokból biztosítják, a helyi önkormányzatok 2 százalék önrésszel, a regionális vízszolgáltató pedig 6 százalékkal, valamint a nem támogatható költségek teljes összegével járul hozzá a megvalósításhoz.