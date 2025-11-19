Izgalmas zenei „összecsapás” helyszíne volt vasárnap a Háromszék Táncstúdió, ahol a harmadik kiadásához érkezett SepsiDrum Országos Dobverseny döntősei mérték össze tudásukat egy országos szinten egyedinek számító vetélkedőn három kategóriában: kezdő, haladó és Best of. Az izgalmasra sikeredett verseny a házigazdáknak külön örömmel zárult, hiszen utóbbiban az első két helyet két sepsiszentgyörgyi tehetséges fiatal hódította el, illetve további két díjat is helyi ifjak sepertek be. A Sic-Art Egyesület és a Művészeti Népiskola által szervezett dobverseny idei kiadásának „sztárvendége” is volt Borlai Gergő világhírű dobos és zeneszerző személyében, aki egy igazi zenei csemegét hozott az alkalomra.

A döntőn húsz fiatal dobos mérte össze tudását, akik az előválogatás nyomán maradtak versenyben. A megmérettetés harmadik kiadására összesen 42 fiatal jelentkezett az ország különböző térségeiből, összesen hét megyéből, az általuk beküldött anyagból választották ki az előválogatás során azokat, akik a döntőben előzenekaros kíséret mellett mutathatták be dobtudásukat, zenei tehetségüket. Helytállónak bizonyult a szervezők, köztük az ötletgazda, Pál Gábor dobtanár meglátása, miszerint ütős, kimondottan színvonalas döntőn vettek részt, a fiatal tehetségek mindent beleadtak, nem csak a technikai tudásukat mutatták be, produkcióikban a krea­tivitás és az improvizáció is bőven helyet kapott. Ez utóbbiak ismételten jelezték, hogy nemcsak egy verseny, hanem egyfajta műhely is a SepsiDrum, amely ösztönzést és kibontakozási lehetőséget is jelent a tehetségek számára. A verseny repertoárja kifejezetten a modern zenei műfajokhoz igazodott (pop, rock, jazz, funk stb.), lévén, hogy a megmérettetés kimondottan az ezen a területeken tanuló dobszakos diákok számára kínál bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget.

Amint arról a rendezvény beharangozásakor beszámoltunk, az idei megmérettetésre kétszer annyian jelentkeztek, mint a második kiadásra, így a döntőbe jutottak külön csoportokba osztva mérhették össze tudásukat: kezdő, haladó, illetve a korábbi versenyek díjazottainak fenntartott Best of kategóriában. A kezdők Ian Paice-ről (a legendás Deep Purple dobosáról) elnevezett csoportjában sepsiszentgyörgyi siker nem született, Boros Richárd Dávid Szilágysomlyóról érkező fiatal dobos hódította el az első helyet, mögötte két, Târgoviște városából érkező versenyző, Matei Popescu Spirea, valamint Flavia Vasilache állhatott fel a képzeletbeli dobogó második és harmadik fokára. A haladók kategóriában (ez a Weather Reportból, a Yellowjacketsből, illetve a pedagógusi munkássága révén is ismert Peter Erskine amerikai dobos nevét kapta) az első helyet szintén egy târgoviștéi tehetség, Octavian Anghelinu hódította el, a második helyen Kovács Máté végzett Sepsiszentgyörgyről, harmadikként a temesvári Sabian Șchiopu került ki a megmérettetésből.

A verseny „királykategóriáját” a fúziósjazz-ikon Tony Williamsről nevezték el. A Best of SepsiDrum, azaz a korábbi díjazottak csoportjának győztese a sepsiszentgyörgyi Czegő Ábel lett, ő vihette haza az idei kiadás fődíját, egy limitált kiadású Sonor dobfelszerelést. A második helyet szintén egy sepsiszentgyörgyi dobos tehetség, Főcze Magor szerezte meg, a harmadik helyen a marosvásárhelyi Drócsa Botond végzett. Az idei dobverseny népszerűségi díját Kerezsi Tas Bence vehette át.

A rendhagyónak mondható versenyt követően igazi zenei csemegével, kivételes szakmai élménnyel örvendeztették meg a szervezők a sepsiszentgyörgyi közönséget: Borlai Gergő tartott telt házas mesterségbemutatót, koncertműhelyt a Tamási Áron Színház nagytermében.