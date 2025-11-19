Kiélezett csatát, a véghajrában esett két gólt és pontosztozkodást hozott a Sepsi-SIC dévai kiszállása, miután Mánya Szabolcs tanítványai 1–1-es döntetlent játszottak az Autobergamo ellen a teremlabdarúgó 1. Liga keddi játéknapján. A veretlen háromszékiek továbbra is vezetik az élvonalbeli pontvadászat rangsorát, jövő hétfőn pedig a Luceafărul Buzău alakulatát fogadják a Szabó Kati Sportcsarnokban.

Meddő mezőnyjátékkal telt a találkozó eleje, a 4. percben De Almeida kapufája ébresztette fel a vendégeket, akik picit álmosan kezdték a mérkőzést. A folytatásban Mánya, Kanyó és Veress próbálkozott lövésekkel, a dévaiaktól pedig Milovac lökete akadt el Korodiban. A 14. percben Kanyó lőtt a szöget jól záró Gurinba, majd csapatkapitányunk a következő támadásnál a kapufát is eltalálta, és a kipattanót Fábián mellé fejelte. Utóbbi a 16. percben a középpályánál szerzett labdát, amelyet a jól védő dévai kapusba lőtt. Még abban a percben Gáll bombázott a kapu mellé, aztán kevéssel később Máthis is lemásolta a kísérletét. Az első félidőt Boldor és De Almeida helyzetei zárták (0–0).

Az öltözőből egy határozottabb Sepsi-SIC jött ki, az első percekben Kanyó és Veress próbálkozásainál Gurin bravúrt mutatott be. A túloldalon Korodi sem unatkozott, hiszen Budai és De Almeida többször is próbára tette a jó napot kifogó kapusunkat. A 32. percben Fábián közelről sarkazott mellé, az összecsapás pedig egyre kiélezettebbé és szorosabbá vált. A 36. percben Gáll erős lövése a kapufán csattant, míg a 39. percben Kanyó szép támadás végén kilőtte a hosszú sarkot (0–1), ezzel megszerezve a vezetést a zöld-fehéreknek. Ezután vészkapussal támadott a Déva, amely 7 másodperccel a vége előtt szabadrúgáshoz jutott, és egy okosan legurított labdából Milovac megzörgette a hálónkat, ezzel beállítva a végeredményt. Pár másodpercen múlott a sepsiszentgyörgyi együttes idénybeli hatodik sikere, azonban a csapatok által mutatott szép és látványos játék alapján igazságosabb a döntetlen.

Teremlabdarúgás, 1. Liga, 8. forduló: Dévai Autobergamo–Sepsi-SIC 1–1 (0–0).

Déva, városi sportcsarnok. Vezette: Laurențiu Deaconu és Liviu Dârjan. Déva: Gurin – Covaci, Ilaș, De Almeida, Milovac (cserék: San­du, Rotariu, Budai, Boldor, Iștoc, Casian, Vasiu). Edző: Valentin Ilaș. Sepsi-SIC: Korodi – Fábián, Szabó, Veress, Kanyó (cserék: Ráduly, Rendi, Makó, Vajna, Máthis, Mánya, Gáll). Edző: Mánya Szabolcs. Sárga lap: Milovac (33.), illetve Fábián (28.). Gólszerzők: Milovac (40.), illetve Kanyó (39.).