November 15-én és 16-án a Dr. Koltai Jenő Sportközpont adott otthont a Hungarian Open nemzetközi karateversenynek, amelyen 23 országból 858 versenyző tette próbára magát küzdelemben és formagyakorlatban. A rangos erőpróbán az MTK Budapest színeit kilenc háromszéki sportoló képviselte, akik kiváló eredményekkel, két arany- és két bronzéremmel járultak hozzá ahhoz, hogy a klub összesítettben az első helyen zárt.

A Hungarian Open egyben a februári korosztályos Európa-bajnokság második kvalifikációs állomása is volt. Török Panka (junior, -53 kg) ezúttal is bizonyította, hogy remek formában versenyez, sorozatban az ötödik megmérettetésén sem talált legyőzőre. Magabiztosan diadalmaskodott finn, izraeli és szlovák riválisa felett, így a dobogó legmagasabb fokára állhatott, ugyanakkor kivívta a jogot, hogy Magyarországot képviselhesse a jövő évi kontinensviadalon.

Fejér Milán (kadét, -63 kg) is kiválóan küzdött a magyar fővárosban, egy szlovák és három magyar karatésnál is jobbnak bi­zonyult, ezáltal aranyérem került a nyakába. Pénzes-

Csiszár Fruzsina (kadét, -54 kg) nyert ukrán és magyar vetélytársa ellen, ezt követően kikapott bolgár ellenfelétől, majd a vigasz­ágon két szlovák sportolót felülmúlva begyűjtötte a bronz­érmet. Olosz Gábor (kadét, -57 kg) alulmaradt szlovák ellenlábasával szemben, viszont a vigaszágon két magyar versenyzőt legyőzve bronzéremmel térhetett haza.

A kvalifikációs pontverseny jelen állása szerint még három székelyföldi karatés rendelkezik matematikai eséllyel, hogy csatlakozzon a magyar válogatott Eb-keretéhez. Jakab Eszter (junior, -66 kg), Fejér Milán és Olosz Gábor november 29-én Nyitrában az utolsó kvalifikációs viadalon szerezhet indulási jogot. Ezt megelőzően a sepsiszentgyörgyi Sport-All Sport Club szombaton megszervezi a Saint George Open első kiírását a Sepsi Arénában. (miska)