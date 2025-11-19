A sepsiszentgyörgyi Show Time SK tehetséges versenyzője, Bács Rita két kisdöntőben is szerepelt a thaiföldi dzsiudzsicu-világbajnokságon, egy bronzérmet pedig sikerült megszereznie, így egy harmadik és egy ötödik helyezéssel zárta a bangkoki tornát. A klub másik sportolójának legjobb eredménye egy kilencedik hely volt.

Nemrégiben ért véget a dzsiudzsicu-világbajnokság, amelynek Thaiföld fővárosa, Bangkok adott otthont. Az öt korosztályban rendezett viadalon nyolcvan ország színeiben mintegy ezer sportoló indult, a népes mezőnyben pedig a sepsiszentgyörgyi Show Time SK két tehetséges versenyzője, Bács Rita és Alin Pantelimon is ott volt. Fiatal sportolóinknak nemcsak ellenfeleikkel, hanem az időeltolódással, a magas páratartalommal és a fullasztó meleggel is meg kellett küzdeniük, így számukra az erőpróba többszörösen nehéz volt.

Az U18-as korcsoportban versenyző Bács Rita a 44 kilogrammos súlycsoportban lépett tatamira küzdelem (Fighting System) versenyszámban. A No-Gi (kimonó nélküli) kategóriában remekül teljesített, és egészen a kisdöntőig jutott, majd bronzérmet szerzett. A megyeszékhelyi sportolólány a Gi- (kimonós) küzdelemben is a dobogóért harcolhatott, ám a harmadik helyért kiírt mérkőzést elvesztette, ezáltal ötödik lett. Csapattársa, Alin Pantelimon szintén az U18-as korosztályban indult az 56 kilogrammosok között: a No-Gi-megmérettetésen az előkelő 9., míg a Gi-küzdelemben a 13. helyen zárta a thaiföldi világbajnokságot. (tibodi)