JégkorongMegérdemelten szereztek pontot Brassó ellen

2025. november 19., szerda, Sport

A Háromszéki Ágyúsok tegnap fordulatos és gólokban gazdag mérkőzést játszottak saját közönségük előtt az éllovas Brassói Corona ellen. A hatalmasat küzdő narancs-kék mezes csapat végül hosszabbítást követően 5–4-re alulmaradt a barcasági együttessel szemben a bajnokság alapszakaszában, azonban a vereség ellenére értékes pontot szerzett, amely később még sokat érhet.

    Fotó: Máté Bence

A Háromszéki Ágyúsok remekül indították a találkozót, 47 másodperc elteltével vezetést szereztek, Szergej Pajor előkészítését követően Lukas Žukauskas volt eredményes (1–0). Rövid ideig örülhettek, ugyanis a vendégek a 4. percben egyenlítettek, ekkor Kóger Dániel a rövid sarokba lőtt (1–1). Az első harmad közepén a házigazdák figyelmetlenségét kihasználva Brassó előnybe került, Mike Levin ütőjéről a pakk a ketrecbe vágódott (1–2). A folytatásban Gajdó Balázs fejre irányuló támadása következtében Kertész Zoltán legénysége öt percig létszámfölényben rohamozhatott, amelyet góllal zárt, Róth Zoltán passza után Antal László ugrasztotta talpra a közönséget (2–2). A bátran játszó háromszéki csapat a szünet előtt ismét betalált, a 19. percben Gecse Olivér átadását Róth Zoltán értékesítette (3–2).

A barcasági együttes a második felvonást jobban kezdte, ellenben a székelyföldi gárda védelme állta a sarat, illetve Béres Szilárd is bravúrosan védett. A folytatás izgalmasan alakult és helyzetekben bővelkedett, viszont az újabb találatra az 51. percig kellett várni. A zárószakaszban a narancs-kék mezesek kihagyott lehetőségei megbosszulták magukat, hiszen ellenfelük Kovács Előd révén megint egyenlített (3–3). Kisvártatva a Háromszéki Ágyúsok fórban magukhoz ragadták az irányítást, majd Antal Előd próbálkozását Horváth Pál segítette a hálóba (4–3). Nem sokkal később a Cenk alatti város alakulata ismét bevette a kaput, ezúttal Andrei Vasile köszönt be (4–4), ezzel hosszabbításra mentve az összecsapást, amelyet aztán 14 másodperc elteltével Rokaly Boldizsár eldöntött a Szuperkupa-győztes javára (4–5).

Eredmény, román bajnokság, alapszakasz: Háromszéki Ágyúsok–Brassói Corona 4–5 (gólszerzők: Lukas Žukauskas 1., Antal László 18., Róth Zoltán 19., Horváth Pál 55., illetve Kóger Dániel 4., Mike Levin 11., Kovács Előd 51., Gecse Hugó 56., Rokaly Boldizsár 61.).

Szerző: Miska Brigitta Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-19 08:00
