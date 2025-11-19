Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Drogkereskedőt kaptak el

2025. november 19., szerda, Közélet

Kábítószer-kereskedőt kerítettek kézre a szervezett bűnözés elleni nyomozók Háromszéken.

  • Fotó: Kovászna megyei rendőrség
    Fotó: Kovászna megyei rendőrség

Szerdán a Kovászna megyei szervezett bűnözés elleni rendőri egységek, a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) Kovászna megyei irodájával együttműködve két házkutatási parancsot hajtottak végre a megyében, egy kockázatos drogokkal folytatott kereskedelem ügyében, közölte a Kovászna megyei rendőrség. A nyomozás eddigi adatai szerint egy helybéli polgár 2025 folyamán rendszeresen vásárolt, tartott magánál és értékesített kábítószert fogyasztóknak, főként kannabiszt. A gyanúsítottat a D.I.I.C.O.T. Kovászna megyei irodájába kísérték kihallgatásra. Az akciót a Kovászna megyei rendőrség munkatársai és a különleges bevetési egység tagjai támogatták. (sz.)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-19 12:49 Cikk megjelenítése: 115 Olvasóink értékelése: 1 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1056
szavazógép
2025-11-19: Sport - Miska Brigitta:

Megérdemelten szereztek pontot Brassó ellen (Jégkorong)

A Háromszéki Ágyúsok tegnap fordulatos és gólokban gazdag mérkőzést játszottak saját közönségük előtt az éllovas Brassói Corona ellen. A hatalmasat küzdő narancs-kék mezes csapat végül hosszabbítást követően 5–4-re alulmaradt a barcasági együttessel szemben a bajnokság alapszakaszában, azonban a vereség ellenére értékes pontot szerzett, amely később még sokat érhet.
rel="noreferrer"