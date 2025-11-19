Drogkereskedőt kaptak el

Szerdán a Kovászna megyei szervezett bűnözés elleni rendőri egységek, a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) Kovászna megyei irodájával együttműködve két házkutatási parancsot hajtottak végre a megyében, egy kockázatos drogokkal folytatott kereskedelem ügyében, közölte a Kovászna megyei rendőrség. A nyomozás eddigi adatai szerint egy helybéli polgár 2025 folyamán rendszeresen vásárolt, tartott magánál és értékesített kábítószert fogyasztóknak, főként kannabiszt. A gyanúsítottat a D.I.I.C.O.T. Kovászna megyei irodájába kísérték kihallgatásra. Az akciót a Kovászna megyei rendőrség munkatársai és a különleges bevetési egység tagjai támogatták. (sz.)