Könyvbemutató SEPSISZENTGYÖRGY. A Bod Péter Megyei Könyvtárban ma 18 órától Borsodi L. László csíkszeredai költővel találkozhatnak az olvasók az Erdélyi Magyar Írók Ligájának Irodalom és közösség című programjában. A szerző beszélgetőtársa Tamás Dénes író, költő lesz.

KOVÁSZNA. A városi művelődési ház Ignácz Rózsa-termében november 21-én, pénteken 18 órától mutatják be Czilli Aranka író, költő, magyartanár A narancssárga ruha című kötetét. A szerző beszélgetőtársa: Pieldner Judit, a Sapientia EMTE oktatója, irodalomkritikus, meghívott: Kopacz Attila, a Tinta Könyvkiadó vezetője. Közreműködnek: Bartha Csanád, Bedő Dalma, Csoma Dorka, Molnár Fanni, Móricz Roland, a Kőrösi Csoma Sándor líceum diákjai.

Kiállítás

BARÓT. Három különleges tárlat kínál gazdag kulturális élményt Baróton. Erdővidék Múzeumában a baróti születésű, Munkácsy-díjas Incze Mózes művei jelenleg is megtekinthetők a Kászoni Gáspár-teremben. A múzeumkertben a Jókai Háromszéken című szabadtéri emlékkiállítás látogatható, amely a Jókai-emlékévhez kapcsolódva látványos kültéri tárlaton keresztül mutatja be az író háromszéki kötődéseit, utazásait, és azt a korszakot, amely meghatározó volt munkásságában. A baróti művelődési ház Bodosi Dániel-termében Rácz Magdolna nyugalmazott tanár, képzőművész kiállítása tekinthető meg. Csoportos látogatás esetén a 0367 108 497-es telefonszámon lehet időpontot egyeztetni.

Színház

VENDÉGELŐADÁSOK SEPSISZENTGYÖRGYÖN. November 22-én, szombaton 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Nowhere like here – a Vitlycke Centre for Performing Arts vendégelő­adása, koncepció, koreográfia: Francesco Scavetta (időtartam: 60 perc, szünet nélkül). * 23-án, vasárnap 19 órától a kamarateremben Vérmedve – horrorkomédia A. P. Csehov szövegeinek felhasználásával – a Váróterem Projekt vendégelőadása, rendező: Szilvay Máté (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 2 óra 30 perc, szünet nélkül). Jegyek a központi jegyirodában és a biletmaster.ro oldalon kaphatók.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház november 25-én, kedden 19 órától a Háromszék Táncstúdióban játssza Hétből hat (Six out of Seven) című előadását. Koreográfus: Eoin Mac Donncha, időtartam: 60 perc (szünet nélkül).

SZÍNHÁZBÉRLET KOVÁSZNÁN. A 2025/2026-os színházi évadban Kovásznán immár negyedik alkalommal hirdetnek színházbérletet. Bérlet vásárlása esetén a hat előadás ára 180 lej felnőtteknek, illetve 150 lej nyugdíjasoknak és diákoknak. Vállalkozóknak felajánlják a 300 lejes mecénásbérlet vásárlásának lehetőségét (számla ellen vagy szponzori hozzájárulás formájában), amellyel támogathatják a színházbérlet fenntartását. Az előadásokra szabadjegyek is válthatók. Helyfoglalás, bérletvásárlás a Kovásznai Városi Művelődési Ház jegypénztárában hétfőtől csütörtökig 8–15, pénteken 8–13 óráig. Telefon: 0762 674 516.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. Az e havi előadások: Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központban ma és pénteken 19 órától Napszentület; Budapesten a Hagyományok Házában 23-án, vasárnap 19 órától Ecce Homo (részlet), a Kortárs Néptánc Antológia keretében; Csíkszeredában a Szakszervezetek Művelődési Házában 26-án, szerdán 19 órától Ritka magyar – Kallós Zoltán emlékére, az Udvarhely Néptáncműhely és a Háromszék Táncszínház koprodukciója; Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban 27-én, csütörtökön 19 órától Napszentület.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ a sepsiszentgyörgyi stúdió­teremben november 21-én, pénteken 18 órától szabadelőadásban játssza A kis herceg című bábjátékát (6 éven felülieknek). Jegyfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél (e-mail: kozonsegcimborak@gmail.com). Egy jegy ára 10 lej.

Zene

ZÁRókoncert. Az Árkosi Kulturális Központ koncerttermében ma 19 órakor A lírai zene remekei című koncerttel zárul a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet, valamint a Plugor Sándor Művészeti Líceum együttműködésével életre hívott, a dal történetét bemutató eseménysorozat. Ma este az elmúlt évek koncertjeit összefoglaló kiadványt is bemutatják. A zárókoncert fellépői a Plugor Sándor Művészeti Líceum tanárai: Sebestyén-Lázár Enikő (szoprán), Babos Margit (szoprán), Opra Kitti Fruzsina (szoprán), Barabás Lajos (te­nor), Oláh-Badi Alpár (tenor). Zongorán közreműködik: Kőmíves Zsuzsa és Opra Balázs József. Művészeti vezető: Sebestyén-Lázár Enikő.

ISMERŐS ARCOK. Erdélyben turnézik a héten az Ismerős Arcok zenekar. Szélbe kiáltok 20 című koncertjükkel ma 19.30 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében lépnek fel. Meghívott vendégek: Pelva Gábor – hegedű, Kárai Borbála, Jarkas Richárd – tánc. Jegyek (65 lejért) az eventim.ro oldalon valamint a helyszínen vásárolhatók.

KAMARAZENEI EST. Az Árkosi Kulturális Központban november 21-én, pénteken 19 órától Radu Ropotan hegedűművész és Raluca Stefoni zongoraművész ad hangversenyt. Műsoron: Francesco Geminiani, Beethoven, T. A. Vitali, F. Schubert és Camille Saint-Saëns művei. Jegyvásárlás a központ székhelyén naponta 9 és 15, illetve 17 és 20 óra között lehetséges. Jegyár: 30 lej.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.45-től Tafiti (románul beszélő), 18.15-től Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől (magyar feliratos), 18.15-től Predator: Halálbolygó (román feliratos), 20.15-től Csak egy baleset (román feliratos), 20.30-tól Démonok között: Utolsó rítusok (magyarul beszélő).

Bölöni László Háromszéken

A Vándormozi Háromszékre is elhozza a Bölöni – Az erdélyi legenda című magyar életrajzi mozifilmet, a közönségtalálkozóval egybekötött vetítések mindegyikén személyesen is részt vesz Bölöni László. A filmet ma 18 órától a bardoci művelődési házban vetítik, jegyek a bardoci Benkő József Általános Iskola titkárságán kaphatók. * Baróton november 22-én, szombaton 18 órától kezdődik a vetítés a helyi művelődési házban. Jegyvásárlás Nagy-Kopeczky Annamáriánál (0740 780 353). • Sepsiszentgyörgyön november 23-án, vasárnap 19 órakor a Sepsi Arénában vetítik a Bölöni László életútját bemutató filmet. Jegyvásárlás személyesen a kulturális szervezőirodában, online az avandormozi.ro oldalon. A belépő ára 40 lej.

Ingyenes ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16 és 18 óra között Lemhényben a polgármesteri hivatal gyűléstermében fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekszületés, házasság, válás és haláleset anyakönyvezésében, a magyar igazolvány igénylésében, a magyar országgyűlési választásokra történő regisztrációban, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Császár Bálint utcai Farmaline I. gyógyszertár (0367 412 103) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár tart nyitva.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ma 9–15 óráig Erősdön, 9–17 óráig Árkoson és Sugásfürdőn szünetel az áramszolgáltatás.

SZORGOS KEZEK. Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás, gyöngyfűzés) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

FOGADÓÓRÁK. Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere fogadóórát tart november 21-én és 28-án 18.30–21 óra között. Előzetes jelentkezés a 0267 311 243-as telefonszámon. * Tóth-Birtan Csaba alpolgármester ma 16–17 óra között a sepsiszentgyörgyi RMDSZ irodában, november 27-én 16–17 óra között pedig Szotyorban a művelődési házban tart fogadóórát. Jelentkezés a 0267 316 365/120-as telefonszámon. * Sztakics Éva alpolgármester csütörtökönként 9–10 óra között a polgármesteri hivatal 25-ös irodájában, november 25-én 16.30–18 óra között Kilyében a kultúrotthonban (Baloga Csilla falufelelőssel), november 27-én 16–17 óra között a sepsiszentgyörgyi RMDSZ-irodában tart fogadóórát. Jelentkezés a 0267 316 365/119-es telefonszámon. A fogadóórák időpontjai, helyszínei részletesen: haromszekirmdsz.ro