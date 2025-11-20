Elhalálozás
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon, barát és ismerős
a sepsiszentgyörgyi
özv. DIMA SÁRA
(szül. DROZDOWSKI)
életének 84. évében elhunyt.
Temetése 2025. november
21-én 13 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Drága emléke szívünkben örökké él.
Jelen hirdetés gyászjelentőül is szolgál.
A gyászoló család
4335808
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi
PÓRA IRMA
hosszú szenvedés után 2025. november 17-én elhunyt.
Temetése november 20-án, csütörtökön 13 órakor lesz
a közös temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt 12 órától.
A gyászoló család
4335811
Részvét
Az elhunyt
DROZDOWSKI SÁRA
családjának őszinte részvétünk. Nyugodj békében.
Volt mikós osztálytársaid
4335809
Megemlékezés
Kegyelettel emlékezünk a berecki születésű GÁSPÁR DEZSŐRE halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335776
Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívembe zárva, kegyelettel emlékezem édesanyámra, az uzoni
SZILVÁSI ERZSÉBETRE
halálának huszonötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Leánya, Borbála és szerettei
4335798
Fájó szívvel emlékezünk
DIÓSZEGI GÉZÁRA
halálának első évfordulóján.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Testvére, Gábor és családja
4335810
„Pillanatok, mikor olyan csend lesz – bennünk és
körülöttünk –, hogy a világ szerkezetének titkos
ketyegését véljük hallani.”
(Márai Sándor)
Szívem mély fájdalmával
emlékezem a kökösi
id. KOVÁCS JÓZSEFRE
halálának 32. évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Lánya
4335795
Nem vársz már minket
ragyogó szemekkel, /
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel, / De egy könnycsepp a szemünkben érted él, / Egy gyertya az asztalon érted ég. / S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, / Amit tőlünk soha senki el nem vehet. / Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, / Szívből szeretünk, s
nem felejtünk téged.
Fájó szívvel emlékezünk a lécfalvi NAGY ISTVÁNRA halálának második évfordulóján.
Bánatos özvegye,
keresztlánya, Kinga és párja, Laci, valamint szerettei
4335765