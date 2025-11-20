Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elhalálozás

2025. november 20., csütörtök, Elhalálozás

Elhalálozás

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon, barát és ismerős 
a sepsiszentgyörgyi
özv. DIMA SÁRA
(szül. DROZDOWSKI)
életének 84. évében elhunyt.
Temetése 2025. november 
21-én 13 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Drága emléke szívünkben örökké él.
Jelen hirdetés gyászjelentőül is szolgál.
A gyászoló család
4335808

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi
PÓRA IRMA
hosszú szenvedés után 2025. november 17-én elhunyt.
Temetése november 20-án, csütörtökön 13 órakor lesz 
a közös temető ravatalozó­házától.
Részvétfogadás a temetés előtt 12 órától.
A gyászoló család
4335811

 

Részvét

Az elhunyt 
DROZDOWSKI SÁRA 
családjának őszinte részvétünk. Nyugodj békében.
Volt mikós osztálytársaid
4335809

 

Megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk a berecki születésű GÁSPÁR DEZSŐRE halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335776

Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívembe zárva, kegyelettel emlékezem édesanyámra, az uzoni 
SZILVÁSI ERZSÉBETRE 
halálának huszonötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Leánya, Borbála és szerettei
4335798

Fájó szívvel emlékezünk 
DIÓSZEGI GÉZÁRA 
halálának első évfordulóján. 
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Testvére, Gábor és családja
4335810

„Pillanatok, mikor olyan csend lesz – bennünk és 
körülöttünk –, hogy a világ szerkezetének titkos 
ketyegését véljük hallani.” 
(Márai Sándor)
Szívem mély fájdalmával 
emlékezem a kökösi 
id. KOVÁCS JÓZSEFRE 
halálának 32. évfordulóján. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Lánya
4335795

Nem vársz már minket 
ragyogó szemekkel, / 
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel, / De egy könnycsepp a szemünkben érted él, / Egy gyertya az asztalon érted ég. / S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, / Amit tőlünk soha senki el nem vehet. / Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, / Szívből szeretünk, s 
nem felejtünk téged.
Fájó szívvel emlékezünk a lécfalvi NAGY ISTVÁNRA halálának második évfordulóján.
Bánatos özvegye, 
keresztlánya, Kinga és párja, Laci, valamint szerettei
4335765

Hozzászólások
