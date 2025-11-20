Elhalálozás

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon, barát és ismerős

a sepsiszentgyörgyi

özv. DIMA SÁRA

(szül. DROZDOWSKI)

életének 84. évében elhunyt.

Temetése 2025. november

21-én 13 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Drága emléke szívünkben örökké él.

Jelen hirdetés gyászjelentőül is szolgál.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi

PÓRA IRMA

hosszú szenvedés után 2025. november 17-én elhunyt.

Temetése november 20-án, csütörtökön 13 órakor lesz

a közös temető ravatalozó­házától.

Részvétfogadás a temetés előtt 12 órától.

A gyászoló család

Részvét

Az elhunyt

DROZDOWSKI SÁRA

családjának őszinte részvétünk. Nyugodj békében.

Volt mikós osztálytársaid

Megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk a berecki születésű GÁSPÁR DEZSŐRE halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívembe zárva, kegyelettel emlékezem édesanyámra, az uzoni

SZILVÁSI ERZSÉBETRE

halálának huszonötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Leánya, Borbála és szerettei

Fájó szívvel emlékezünk

DIÓSZEGI GÉZÁRA

halálának első évfordulóján.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Testvére, Gábor és családja

„Pillanatok, mikor olyan csend lesz – bennünk és

körülöttünk –, hogy a világ szerkezetének titkos

ketyegését véljük hallani.”

(Márai Sándor)

Szívem mély fájdalmával

emlékezem a kökösi

id. KOVÁCS JÓZSEFRE

halálának 32. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Lánya

Nem vársz már minket

ragyogó szemekkel, /

Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel, / De egy könnycsepp a szemünkben érted él, / Egy gyertya az asztalon érted ég. / S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, / Amit tőlünk soha senki el nem vehet. / Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, / Szívből szeretünk, s

nem felejtünk téged.

Fájó szívvel emlékezünk a lécfalvi NAGY ISTVÁNRA halálának második évfordulóján.

Bánatos özvegye,

keresztlánya, Kinga és párja, Laci, valamint szerettei

