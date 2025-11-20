Egy első, egy tizenharmadik és egy huszadik helyezést értek el a háromszéki sportolók a november 13–16. között a szlovéniai Celjében megrendezett Skate Celje műkorcsolyaviadalon. Tehetséges fiatal versenyzőink ezúttal is magabiztosan léptek jégre, és újra bizonyították, hogy ott a helyük a nemzetközi mezőnyben. A négynapos viadal az európai kritériumsorozat 2025–2026-os idényének első állomása volt.

Népes és erős mezőny vonult fel az elmúlt hétvégén a műkorcsolya európai kritériumsorozat 2025–2026-os idényének szlovéniai szezonnyitó versenyén. A versenyzők között a Kézdivásárhelyi SE színeiben ott volt Nagy-Rozsnyai Lotti, míg a sepsiszentgyörgyi Királypingvinek részéről Milik Sonia és Molnár Lelle Ágota képviselte a megyeszékhelyi műkorcsolyasport feltörekvő generációját. A kétszeres kritériumgyőztes Lotti idén új kategóriában tette próbára magát, produkciója ezúttal is elegáns, magával ragadó volt, így magabiztos teljesítménnyel megnyerte a Cubs I. Girls kategóriát. A lányok Intermediate Novice mezőnyében Sonia lendületes programmal a 13. pozícióban fejezte be a küzdelmet, míg a nők Advance Novice (ISU) küzdelmében érdekelt Lelle tisztes helytállással a 20. pozícióban zárt.

Eredmények: * Intermediate Novice Girls: 1. Szili Olivia Zoé (magyar) 46.16 pont, 2. Elina Koeslich (osztrák) 41.48 pont, 3. Hessz Fanni (magyar) 39.06 pont... 13. Milik Sonia 34.01 pont * Cubs I. Girls: 1. Nagy-Rozsnyai Lotti 43.47 pont, 2. Ekaterina Nesheva (bolgár) 37.81 pont, 3. Gergana Dineva (bolgár) 37.21 pont * Advance Novice Women (ISU): 1. Paula Kasnar (horvát) 105.40 pont, 2. Széplaki Katinka (magyar) 104.91 pont, 3. Anna Sergienko (szlovén) 103.40 pont... 20. Molnár Lelle Ágota 72.93 pont.

A 2025–2026-os európai kritériumsorozat további versenyei: * Skate Fehérvár (Székesfehérvár) – december 4–7. * Sofia Trophy (Szófia) – 2026. január 6–11. * 19. Europa Cup Skate Hellena (Belgrád) – 2026. február 5–8. * European Wulfenia Cup (Pontebba, Olaszország) – 2026. március 19–22. * Triglav Trophy / Narcisa Cup (Jesenice, Szlovénia) – 2026. április 8–12. (t)