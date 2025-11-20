Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
KarateNemzetközi versenyt rendeznek a Sepsi Arénában

2025. november 20., csütörtök, Sport

November 22-én, szombaton Sepsiszentgyörgy ad otthont a Saint George Open nemzetközi karateverseny első ki­írásának. A rangos megmérettetésre 10 országból, 44 klub színeiben több mint 400 versenyző nevezett, a Sepsi Arénában kialakított négy küzdőtéren 8 és 21 év közötti sportolók harcolnak majd az érmekért. Az esemény 9 órakor kezdődik és egész nap látogatható, először a formagyakorlatra kerül sor, majd ezt követően lesz a küzdelem.

A szervező Sport-All Sport Club közölte, a viadal iránt a környező országok nagy érdeklődést mutattak, köztük Magyarország, Ukrajna, Szlovákia, Görögország és Olaszország. Nagy örömükre szolgál, hogy partneregyesületük, az MTK Budapest jelentős küldöttséggel érkezik Háromszékre. A nívós próbatétel nagykövete Hárspataki Gábor olimpiai bronzérmes karatés, ugyanakkor a Sepsi Arénában tiszteletét teszi a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Büchler Zsolt is.

„Olyan versenyt szeretnénk meghonosítani Sepsiszentgyörgyön, amely a minőséget, a szakmai színvonalat és a sportközösség építését helyezi előtérbe. Célunk, hogy a romániai versenyzők magas színvonalú körülmények között mérkőzhessenek meg a közép-kelet-európai mezőny kiemelkedő sportolóival. Emellett fontosnak tartjuk a sport szellemiségének átadását, a sportbaráti kapcsolatok erősítését és a régió szélesebb körű megismertetését” – fogalmazott Vass Hunor, a Sport-All Sport Club elnöke és az MTK Budapest edzője.

A szakember hozzátette, hosszabb távon szeretnék, ha a Saint George Open olyan rangot érne el, hogy akár kvalifikációs viadallá váljon a nemzetközi sorozatokban. Nagy megtiszteltetés számukra, hogy egy ilyen jelentős eseménynek ad otthont Sepsiszentgyörgy és a Sepsi Aréna, és bíznak benne, hogy ezzel új fejezetet nyitnak a város sportéletében, ugyanakkor hozzájárulnak a térség versenysportjának erősödéséhez.

Vass Hunor kiemelte, bíznak benne, hogy a székelyföldi karatésok jól szerepelnek és a lehető legtöbben érmet szereznek, illetve minél többen döntőt vívnak. Az erőpróba attraktív elemének szánják, hogy tizenkét kategóriában kiemelt finálékat szerveznek, amelyek 18.30-tól kezdődnek, a végső győzelemért pedig két külön tatamin küzdenek a fiúk és a lányok. (miska)

Hozzászólások
