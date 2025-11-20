A magyar női kézilabda-válogatott mától vasárnapig Norvégiában vesz részt felkészülési tornán, amelynek keretében három mérkőzést játszik Szenegál, Irán és Svájc ellen a november 27-én kezdődő, Németország és Hollandia által közösen rendezett világbajnokság előtt. A szövetségi kapitány a felkészülés során kénytelen volt változtatni a nemzeti csapat névsorán, ugyanis Fodor Csenge combsérülés miatt kikerült a keretből, helyette Hársfalvi Júlia kapott meghívót. „Tudtuk, hogy Csenge nincs százszázalékos állapotban. Mindent megtettek, hogy meggyó­gyuljon, az orvosi stáb nem tudta pontosan megmondani, mikorra épül fel, így nem akartunk kockáztatni” – jelentette ki.

Golovin Vlagyimir szerint arra kell felhasználni a felkészülési tornát, hogy meccsről meccsre jobbak legyenek. „Ha megnézzük a világversenyeket, általában az első mérkőzés a legnehezebb, azt követően pedig egyre jobban és jobban játszunk. Ezen a három találkozón kiderül, miben tudunk javulni, ami jó, azt pedig megerősítjük. Úgy kell építkeznünk, hogy egyre jobbak legyünk és a világbajnokság kezdetére elérjük a csúcsformát” – fogalmazott a szakember.

A szövetségi kapitány elmondta, a norvégiai tornán megkapják a meccsterhelést, viszont előtte erőnléti edzéseket is végeznek a játékosok, mert „enélkül nem lehet lejátszani ezt a sorozatot”. A szövetségi kapitány szerint a világbajnokságon „a csoport sem lesz egyszerű, utána Dánia, Horvátország, Románia vagy Japán is következhet. Kiegyenlített a mezőny: vannak kimagasló válogatottak, ellenben a többiek is legyőzhetik egymást. Számomra pont az számít, hogy az adott napon legyünk jobbak, mint az ellenfél” – jegyezte meg.