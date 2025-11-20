Szombaton tartották meg a Brassóban az 1987-es antikommunista felkelés emlékére a November 15. nevet viselő utcai futóverseny 36. kiírását, amelyről a Sepsi ISK és a megyeszékhelyi Gáll Lajos Futókör sportolói több dobogós helyezéssel tértek haza. A viadalon több mint ezerötszázan vettek részt.

A öt – 250, 500, 800 méter, illetve 1,2 és 5 kilométeres – távon megtartott hagyományos utcai futóversenyen a megyeszékhelyi Sepsi ISK színeiben tizenöt fiatal atléta, míg a szintén szentgyörgyi Gáll Lajos Futókörtől két veterán sportoló vett részt. A Révész Katalin és Horovitz Hanna által felkészített sportiskolások közül a 800 méteren (7–9 év) versenyző Luka Petra első lett (2:41 perc), míg 1200 méteren (10–12 év) Nagy Nóra (4:25 p) és Sándor Csaba (4:26 p) az első helyen végzett, Zsigmond Lili (4:51 p) az ötödik, Dániel Nóra Kata (4:52 p) a hatodik, Boldizsár Boglárka (5:02 p) pedig a tizenegyedik pozícióban végzett. A 5 kilométeres távon két korosztályban is rajthoz álltak a háromszéki futók: a 13–15 éves korosztályban Incze Kristóf Attila (19:18 p) harmadikként, Nagy Dorottya (20:16 p) ötödikként, Marian Lucian Țifrea (19:59 p) és Rácz Anna-Léna (21:00 p) hatodikként ért célba, míg Albert Gergő (20:21 p) a hetedik, Szakács Júlia (21:12 p) a nyolcadik, Vargha Zselyke (22:36) a tizedik helyen zárt; a 16–19 éves korcsoportban Kolozsi Árpád Kristóf (16:36 p) az ötödik és Ábrahám Loránd (18:14 p) a tizenhatodik volt.

A Gáll Lajos Futókör két veterán atlétája is kitett magáért a Cenk alatti városban. Az 5 kilométeres távon Szabó Irén a nők nyílt versenyét a 97. pozícióban fejezte be, időeredménye (24:48 p) a 60–69 éves kategóriában az első helyet jelentette. Páll Erzsébet openben 176.-ként szaladt át a célvonalon (27:28 p), ezzel első lett a 70 év fölöttiek között. (tibodi)