Hároméves fia jelenlétében késelt halálra egy 25 éves nőt november 8-án a volt férje Teleorman megyében. A Román Rendőrség (IGPR) vezetője, Benone-Marian Matei hétfőn bejelentette, hogy kivizsgálás indult a nyomozásban részt vevő 14 rendőr ellen. Emellett az ügyészségi vizsgálat hiányosságokat tárt fel az ügyet koordináló ügyész tevékenységében is. Ugyancsak hétfőn Eduard Miriţescu, a Román Rendőrség főfelügyelő-helyettese az elektronikus nyomkövető szerepére hívta fel a figyelmet.

A Román Rendőrség székhelyén tartott hétfői sajtótájékoztatón a rendőrfőnök elmondta, nyolc rendőr, valamint további hat vezetői beosztásban lévő rendőr ellen indult kivizsgálás. Rámutatott: a belső ellenőrzési osztály által végzett vizsgálódás több hiányosságot tárt fel az ügyben eljáró rendőrök tevékenységét illetően. Ezek nem hajtottak végre minden, a törvényben ilyen esetekre előírt kötelező tevékenységet, miután a nő kérésére kiadták az ideiglenes távoltartási parancsot, illetve a hat hónapig érvényes bírósági távoltartási rendeletet. A vezetői beosztású rendőrök nem tartották be a nyomozási eljárás lépéseit, és nem is felügyelték az esetet – számolt be a rendőrfőnök. Be­none-Marian Matei szerint a vizsgálatból az is kiderült, hogy a Teleorman megyei rendőrség szintjén az időszakos gyűléseken nem dolgozták fel a családon belüli erőszak mint bűncselekmény témáját.

A legfőbb ügyészség hétfőn bejelentette, hogy hiányosságokat tárt fel a Teleorman megyében volt férje által megölt fiatal nő ügyét vizsgáló rendőrök, de az ügyet koordináló ügyész munkájában is, és utasította az Igazságügyi Felügyeletet (IJ), hogy indítson fegyelmi vizsgálatot a Turnu Măgurele-i ügyészség egyik ügyésze ellen súlyos hivatali kötelességmulasztás miatt.

A 25 éves nőt november 8-án, hároméves fia jelenlétében késelte halálra a Teleorman megyei Beciu község utcáján volt férje. A 42 éves támadót szülei otthonában fogta el a rendőrség. A gyilkosságot megelőzően, szeptember 26-án a nő arról értesítette a rendőrséget, hogy a volt férje a távoltartási parancsot megsértve erőszakkal elvitte őt egy Turnu Măgurele-i parkból, az autójába ültette, a város szélére hajtott, ahol bezárta a gépkocsi ajtaját és megerőszakolta.

Életet menthet a nyomkövető?

Az idei esztendő első tíz hónapjában a rendőrséghez 113 ezer családon belüli erőszakos cselekményről érkezett bejelentés, de csak 3300 ügyben kötelezték az agresszort elektronikus nyomkövető viselésére – számolt be hétfői sajtótájékoztatóján a Román Rendőrség főfelügyelő-helyettese. Eduard Miriţescu közlése szerint a 3300 ügyből 1800 esetben ideiglenes távoltartási parancs (az összes rendőrségi intézkedés 15 százaléka), 1500 esetben távoltartási végzés (az összes bírósági végzés 12 százaléka) volt érvényben a támadók ellen.

Miriţescu beszámolója szerint a családon belüli erőszak áldozatainak mindössze 51 százaléka kért távoltartást az agresszorral szemben. Idén októberig 12 187 ideiglenes távoltartási parancsot adott ki a rendőrség, ezek közül 4610 (az összes parancs 41 százaléka) bírósági végzéssé változott. Az agresszorok 814 esetben szegték meg a távoltartási parancsot. A bíróságok a tíz hónap alatt 12 663 távoltartási végzést hoztak, ezeket 5065 esetben szegték meg a támadók.

A főfelügyelő-helyettes tájékoztatása szerint az elektronikus nyomkövetők tavaly októberi bevezetése után csökkent a távoltartási parancsot vagy végzést megszegő agresszorok száma. Mint elmondta: a rendőrök most már kötelesek felkeresni otthonukban az áldozatot és a bántalmazóját egyaránt annak megállapítására, hogy megoldódott-e a felek közötti konfliktus. Miriţescu közlése szerint eddig egyetlen olyan személy sem vált gyilkosság áldozatává, aki a bántalmazója elektronikus nyomkövetését kérte. (Agerpres)