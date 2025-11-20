Szlovéniában és Magyarországon turnézott az M Studio

A májusban Krakkóban, júniusban pedig Sepsiszentgyörgyön bemutatott Dirty Dancing a Beyond Front@: Bridging Periphery nevű nemzetközi kezdeményezés keretében jött létre, és az is a projekt része volt, hogy a partner­országokban, partnerszervezeteknél is játsszák majd az előadást. Így került sor a mostani ljubljanai és budapesti vendégelőadásokra – mondta el lapunknak Márton Imola. Ljubljanában, a The Old Power Station elnevezésű kortárs művészeti központban, Budapesten pedig a Bethlen Téri Színházban léptek fel, utóbbi előadás a Sissi Őszi Tánchét programjának is része volt, mely táncfesztivál alapvető küldetése fiatal táncos tehetségek felkarolása, a nemzetközi kapcsolatok erősítése, bemutatva a közép-európai régió táncművészetének sokszínűségét és innovatív irányait.

Amint Márton Imola elmondta, mindkét fellépés jó élményeket tartogatott a társulat számára, Szlovéniában is, Magyarországon is sok pozitív visszajelzést kaptak, élmény volt az is, hogy a két közönség teljesen eltérő módon reagált az előadásra. A társulatvezető emlékeztetett, hogy a Dirty Dancing egy humoros elő­adás, Sepsiszentgyörgyön több jeleneténél is nevetni szokott a közönség, Ljubljanában viszont nagyon csendesen fogadták. Azonban a tapsrendből és az előadást követő beszélgetésekből az derült ki, hogy nagyon szerették a produkciót, csak egyszerűen visszafogottabb az ő közönségük. Budapesten viszont nagyon harsányak voltak a nézők, sokat kacagtak és előadás után is bravóztak. Itt közönségtalálkozót is tartottak, ahol a nézők nagyon aktívan és érzékenyen reagáltak a látottakra, jó érzés volt ezt megtapasztalni a társulatnak. A beszélgetést vezető táncos, Stern Lili kijelentette, hogy azért különleges előadás a Dirty Dancing, mert napjainkban a kortárstánc-produkciók általában nagyon komolyak és súlyosak – nemcsak Magyarországon, de egész Európában –, az M Studio előadása pedig úgy volt humoros, hogy közben az adott téma mélységeit is meg tudta mutatni. Az Eryk Makohon, a Krakkói Táncszínház rendezőjének koreográfiájában készült produkció „a tánc mint bűnös élvezet tematikáját járja körül, a kínos előadás politikai potenciálját vizsgálja – mint a társadalmi elvárásokkal, normákkal és nyomással szembeni ellenállás stratégiáját”.

Mivel a Beyond Front@: Bridging Periphery hat partnerszervezet között jött létre – köztük a Közép-Európa Táncszínház (Magyarország), HIPP (Horvátország), BUNKER (Szlovénia), Krakkói Táncszínház (Lengyelország), Vitlycke (Svédország) és M Studio (Románia) –, további két helyszínen is bemutatják az előadást az évad második felében: februárban Svédországban, májusban pedig Horvátországban lépnek fel a sepsiszentgyörgyi táncosok. Itthon legközelebb november 28-án, majd december 7-én és 29-én lesz műsoron a Dirty dancing a Háromszék Táncstúdióban.