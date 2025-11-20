Rockkarácsony: tizenöt éve ünnepel élő zenével Kézdivásárhely

Jubilál idén a kézdivásárhelyi Rockkarácsony: jelenlegi fennállásában immár másfél évtizedes múltra tekint vissza. A hagyományokkal szakítva idén is novemberben, a most következő hétvégén zajlik a fesztivál, amelyen két nap során hat fellépő zenekar csap a húrok közé.

A Rockkarácsony története a 2000-es évek elejére nyúlik vissza, amikor a helyi zenekarok Demeter Elemér kezdeményezésére karácsony előtt összegyűltek egy kis örömzenélésre a Bujdosó Vendéglőben, illetve a Mimella Klubban. A rendezvény mai formájának ötlete 2009-ben született meg: dr. Kelemen András és az ELI zenekar célul tűzte ki, hogy hagyományt teremtsen, teret adjon az erdélyi élő zenének, felkutassa a fiatal tehetségeket és minden évben új karácsonyi dalok szülessenek.

2010 óta a Rockkarácsony a kézdivásárhelyi For You Klubban zajlik két napon át, professzionális hang- és fénytechnikával. 2014-től magyarországi, felvidéki és kárpátaljai vendégzenekarok is csatlakoznak, és minden fellépő saját karácsonyi dalt ír a fesztiválra. A koncerteket évről évre rögzítik, a felvételeket pedig nyáron mutatják be a lemezbemutatón.

Idén a fesztivál pénteken veszi kezdetét: november 21-én 19 órától a csíkszeredai Pokolvér, a marosvásárhelyi Nocturnal Eternity és a baróti Stomp lép színpadra. Szombaton, november 22-én 19 órától a csíkszeredai Menza, a kovásznai–kézdivásárhelyi Background és a kézdivásárhelyi Karma ad koncertet.

A Rockkarácsony továbbra is közös ünneplésre hív: élő zenével, saját karácsonyi dalokkal és azzal a közösségi erővel, amely tizenöt éve összetartja a fesztivál családját.