Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Rockkarácsony: tizenöt éve ünnepel élő zenével Kézdivásárhely

2025. november 20., csütörtök, Közélet

Jubilál idén a kézdivásárhelyi Rockkarácsony: jelenlegi fennállásában immár másfél évtizedes múltra tekint vissza. A hagyományokkal szakítva idén is novemberben, a most következő hétvégén zajlik a fesztivál, amelyen két nap során hat fellépő zenekar csap a húrok közé.

  • Az egyik fellépő a kézdivásárhelyi Karma együttes. Fotó: rockkaracsony.ro
    Az egyik fellépő a kézdivásárhelyi Karma együttes. Fotó: rockkaracsony.ro

A Rockkarácsony története a 2000-es évek elejére nyúlik vissza, amikor a helyi zenekarok Demeter Elemér kezdeményezésére karácsony előtt összegyűltek egy kis örömzenélésre a Bujdosó Vendéglőben, illetve a Mimella Klubban. A rendezvény mai formájának ötlete 2009-ben született meg: dr. Kelemen András és az ELI zenekar célul tűzte ki, hogy hagyományt teremtsen, teret adjon az erdélyi élő zenének, felkutassa a fiatal tehetségeket és minden évben új karácsonyi dalok szülessenek.

2010 óta a Rockkarácsony a kézdivásárhelyi For You Klubban zajlik két napon át, professzionális hang- és fénytechnikával. 2014-től magyarországi, felvidéki és kárpátaljai vendégzenekarok is csatlakoznak, és minden fellépő saját karácsonyi dalt ír a fesztiválra. A koncerteket évről évre rögzítik, a felvételeket pedig nyáron mutatják be a lemezbemutatón.

Idén a fesztivál pénteken veszi kezdetét: november 21-én 19 órától a csíkszeredai Pokolvér, a marosvásárhelyi Nocturnal Eternity és a baróti Stomp lép színpadra. Szombaton, november 22-én 19 órától a csíkszeredai Menza, a kovásznai–kézdivásárhelyi Background és a kézdivásárhelyi Karma ad koncertet.

A Rockkarácsony továbbra is közös ünneplésre hív: élő zenével, saját karácsonyi dalokkal és azzal a közösségi erővel, amely tizenöt éve összetartja a fesztivál családját.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-20 08:00 Cikk megjelenítése: 328 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1088
szavazógép
2025-11-20: Közélet - :

Vérmedve Sepsiszentgyörgyön

Különleges előadással érkezik Sepsiszentgyörgyre a kolozsvári Váróterem Projekt független színházi társulat. Preiszner Miklós Vérmedve című horrorkomédiája A. P. Csehov szövegeinek felhasználásával készült, és az előadás Stan Lilla Alíz fiatal színházkritikus szerint egyszerre szól az alkotói önhittségről, a túlélésért küzdő színházi közösségekről, és arról, hogyan pusztítja el a vágyott siker az őszinte alkotást. Az előadást vasárnap 19 órától láthatja a közönség a Tamási Áron Színház Kamaratermében.
2025-11-20: Belföld - :

Románia elveszítheti a visszatartott százmilliókat (Igazságszolgáltatási nyugdíjreform)

A bírák és ügyészek nyugdíjáról szóló újabb törvénytervezetet véglegesítette tegnapra a kormány, a korábbi, az alkotmánybíróság által formai okok miatt visszautasított változathoz képest annyit változtatva rajta, hogy a nyugdíjkorhatár 65 évre történő emelése nem 10, hanem 15 év alatt fog megvalósulni, ugyanakkor bennmaradt a másik fő rendelkezés, amely a nyugdíjakat az utolsó nettó fizetés 70%-ára korlátozza. Az Európai Bizottság (EB) azonban nem biztos, hogy a kihirdetett törvény helyett beéri a törvénytervezet felmutatásával a megszabott határidőig, így meglehet, Románia elveszíti a helyreállítási tervben (PNRR) az ehhez a mérföldkőhöz kötve visszatartott összeget.
rel="noreferrer"