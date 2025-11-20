Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Igazságszolgáltatási nyugdíjreformRománia elveszítheti a visszatartott százmilliókat

2025. november 20., csütörtök, Belföld

A bírák és ügyészek nyugdíjáról szóló újabb törvénytervezetet véglegesítette tegnapra a kormány, a korábbi, az alkotmánybíróság által formai okok miatt visszautasított változathoz képest annyit változtatva rajta, hogy a nyugdíjkorhatár 65 évre történő emelése nem 10, hanem 15 év alatt fog megvalósulni, ugyanakkor bennmaradt a másik fő rendelkezés, amely a nyugdíjakat az utolsó nettó fizetés 70%-ára korlátozza. Az Európai Bizottság (EB) azonban nem biztos, hogy a kihirdetett törvény helyett beéri a törvénytervezet felmutatásával a megszabott határidőig, így meglehet, Románia elveszíti a helyreállítási tervben (PNRR) az ehhez a mérföldkőhöz kötve visszatartott összeget.

  • Dragoş Pîslaru: egyelőre nem világos, hogy az EB beéri-e az előterjesztett törvénytervezettel. Fotó: Facebook / Dragoş Pîslaru
Ilie Bolojan miniszterelnök tegnap közölte, az igazságszolgáltatási nyugdíjreformra vonatkozó törvénytervezet jóváhagyása után felkérik a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsot (CSM), „észszerű határidőn belül” véleményezze a tervezetet, hogy lehetőleg még a jövő hét végén megkezdhessék az eljárást a parlamenti felelősségvállalással való elfogadására, amelyre december első napjaiban kerülhetne sor. Mint ismert, a bírák és ügyészek nyugdíjával kapcsolatos mérföldkövet november 28-i határidőig kell teljesítenie Romániának ahhoz, hogy megkapja az ehhez a feltételhez kötött 230 millió eurós támogatást. Amennyiben a CSM az alkotmánybíróság által megszabott 30 napos határidő előtt nem véleményezi a törvénytervezetet, tehát november 28-a előtt nem történik előrelépés az ügyben, akkor „meglehetősen nagy a kockázata annak, hogy elveszítjük azt az összeget, amelyet ebben a mérföldkőhöz kötve visszatartanak”, magyarázta Ilie Bolojan.

Hasonlóképp nyilatkozott tegnap Dragoş Pîslaru európai projektekért és beruházásokért felelős miniszter, aki szerint nem biztos, hogy az Európai Bizottság (EB) teljesítettnek fogja tekinteni a bírói és ügyészi különnyugdíjakkal kapcsolatos PNRR-mérföldkövet, ha a kormány a kihirdetett törvény helyett csak a tervezetet tudja felmutatni a november 28-i határidőig.

A tárcavezető leszögezte, Romániának november 28-ig egy erre a célra létrehozott platformra feltöltött levélben kell tájékoztatnia az EB-t azoknak a mérföldköveknek a helyzetéről, amelyek kapcsán hat hónappal ezelőtt kifogásokat fogalmazott meg az uniós intézmény, és úgy értékelte, hogy ezek nem teljesültek kielégítően, ezért visszatartotta a hozzájuk rendelt összegeket. Ezek közé tartozik a bírói és ügyészi különnyugdíjak reformja is. Pîslaru kijelentette, hogy a november 28-i határidőn nem lehet módosítani, ugyanakkor egyre kevesebb esélyt lát arra, hogy az új törvény addig kihirdetésre kerüljön. Az egyelőre nem világos, hogy az EB „beéri-e” az előterjesztett törvénytervezettel – tette hozzá a miniszter.

A tárcavezető ismét cáfolta a CSM képviselőinek azokat a kijelentéseit, amelyek szerint nem a bírói és ügyészi különnyugdíjakon múlik a PNRR vonatkozó mérföldkövének teljesítése. „Az igazságszolgáltatás nem tudhatja jobban, mint én, az európai projektekért felelős miniszter, aki állandó kapcsolatban állok az EB-vel, hogy miként vélekedik az EB ebben a témában” – fogalmazott. Pîslaru elutasította azokat a kijelentéseket is, amelyek szerint „a kormánynak nem áll hatáskörében rendelkezni az igazságügyben dolgozók bérpolitikájáról”. „Szégyelljék magukat emiatt! Az államhatalmi ágak szétválasztásának elve egyértelmű, és pontosan tudjuk, hogy mi a kormány jogköre” – tette hozzá.

