Közigazgatási reformTüntettek a tanügyi szakszervezetek

2025. november 20., csütörtök, Belföld

A személyi kiadások tízszázalékos csökkentése ellen tüntettek tegnap a tanügyi szakszervezetek az oktatási minisztérium épülete előtt. Eközben az RMDSZ javaslatot tett arra, hogy a tanügyre ne vonatkozzon a személyi kiadások tízszázalékos csökkentése, amelyet a közigazgatási reformról szóló tervezet ír majd elő.

    Fotó: Facebook / Fsli Romania

A tegnapi bukaresti tiltakozóakción a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége, a Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség és az Alma Mater Szakszervezeti Szövetség tagjai vettek részt. A tüntetők Daniel David oktatási miniszter lemondását és az oktatás költségvetésének újabb csökkentésére vonatkozó tervek elvetését követelték.

A Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben hangsúlyozták, a tanügyi rendszer jelenleg is számos problémával küzd, köztük a szakképzett tanárok hiánya, az alacsony bérek, a túlzott bürokrácia vagy a pedagógusok túlterheltsége. Ilyen körülmények között a személyi költségek tízszázalékos csökkentése „példa nélküli válságot” idézne elő – mutattak rá. A szakszervezetek keddi közös közleménye szerint az intézkedés amellett, hogy nem időszerű, mélységesen igazságtalan, és súlyosan sértené a gyermekek oktatáshoz való jogát. Az érdekvédelmi szervezetek képviselői szerint a költségvetési hiány csökkentésére irányuló intézkedéseken dolgozók nincsenek tisztában a romániai tanügy helyzetével, nem tudják, hogy gyermekek ezreit jelenleg is szakképzetlen pedagógusok tanítják, és tanárok százai mondanak le naponta az óradíjjal fizetett óráikról. „Minden további költségcsökkentés csak súlyosbítaná ezt a válságot, ami közvetlen következményekkel járna a gyermekekre nézve” – hívták fel a figyelmet.

Az RMDSZ azért javasolta a koalícióban, hogy a tanügyre ne vonatkozzon a személyi kiadások tízszázalékos csökkentése, mert a nyáron elfogadott első deficitcsökkentő csomagban már szerepeltek a tanügyet érintő intézkedések, például 18-ról 20-ra nőtt a pedagógusok kötelező heti óraszáma és csökkent az óradíjakra szánt összeg is – nyilatkozta Kelemen Hunor. A szövetségi elnök szerint nem lenne korrekt, ha most újabb csökkentéseket eszközölnének az ágazatban. „Ez az egyetlen kivétel, amelyet mi elfogadunk, sőt javasoltunk” – fogalmazott.

