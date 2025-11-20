Tűz Erdővidéken, Kézdiszéken

Érkezésükkor a garázs teteje már lángokban állt, és félő volt, hogy lakóházra is átterjed a tűz, melyben megsemmisült a garázs fölötti tető, illetve az épület mellett felhalmozott fa is. A sürgősségi felügyelőség beszámolója szerint a tüzet vélhetően az okozta, hogy parazsat tároltak a gyúlékony anyagok közelében. Tegnap hajnalban Kézdiszentlélekre hívták a tűzoltókat, ott egy lakóház teteje gyulladt meg. A helyszínre kiszállt hivatásos tűzoltókat itt is segítették a helyi önkéntesek, a tüzet másfél óra alatt sikerült eloltani. Ebben az esetben azt valószínűsítik, hogy a kémény hőszigetelésének hiánya vezetett a szerencsétlenséghez. A sürgősségi felügyelőség néhány egyszerű intézkedésre hívja fel a figyelmet, melyek betartásával megelőzhetők a tűzesetek. Azt tanácsolják a lakosságnak, ellenőrizzék rendszeresen a kémények állapotát, illetve tisztíttassák meg azokat; a hőforrásokat használják az utasításoknak megfelelően, ne tartsanak a közelükben gyúlékony anyagokat; ne hagyják felügyelet nélkül a tűzforrásokat, kerüljék a nyílt láng használatát, különösen a gyúlékony anyagok közelében. (dvk)