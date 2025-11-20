Kézdivásárhelyen tisztítják a gelencei szennyvizet

A Hydrokov egy pályázatának köszönhetően – melyben Ozsdola és Gelence érintett – nagyszabású munkálat zajlik a térségben: a felső-háromszéki községekből Kézdivásárhelyre vezetik tisztításra a szennyvizet. A munkálat már javában zajlik Gelence és Kézdivásárhely között.

A beruházás az országos vidékfejlesztési program (PNDR) révén, de a Környezetvédelmi Alapon (AFM) keresztül valósul meg, és a gyakorlatban Ozsdola és Gelence szennyvízhálózatának kiépítését, illetve a kézdivásárhelyi szennyvíztisztító állomás ily módon történő bővítését irányozza elő – tudtuk meg Ilyés Botond Jánostól, Gelence polgármesterétől.

„Ozsdolán a munkálat mintegy negyven, míg Gelencén nagyjából húsz százalékban van kész, kíváncsi vagyok, hogy az ütem lelassul-e, mivel AFM-es pénzekből finanszírozzák a munkálatokat – azt ígérik, hogy nem lesz leállás, a finanszírozás biztosított. Gelencén van egy régebbi hálózat, ami Angel Saligny-s pályázat révén készült el, de a két rendszer együtt fog működni. Az a munkálat, ami Gelence és Szentkatolna között jelenleg is látható, a mostani pályázat részét képezi: a nyomóvezetéknek ássák a sáncot, azon fog beérkezni a szenny­víz Kézdivásárhelyre” – magyarázta az elöljáró.

Bár Gelencének kétszer is megtervezték a saját ülepítőállomását, egyik beruházás sem valósult meg. „Az első a 2007/7-es kormányrendelet alapján volt elképzelve, az egy túlméretezett létesítmény lett volna, utólag egy kisebb méretűt terveztek. A szennyvizet azonban hatékonyabb Kézdivásárhelyre bevezetni: az egy-két falut kiszolgáló ülepítők méretét nem lehet jól eltalálni, ingadozik a befolyó mennyiség, emiatt nem működnek jól. Emellett a megye stratégiája is azt irányozza elő, hogy amennyiben lehet, az ivóvízellátást és a szennyvízkezelést is központosítsák” – magyarázta a polgármester, aki hozzátette: a most zajló munkálatokkal az aszfaltot nem bántják, egy különleges berendezéssel az út alatt „lövik át” a vezetéket, így nem szükséges megbontani az úttestet.