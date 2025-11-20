A könyvhöz Nóda Mózes szentszéki tanácsos, egyetemi tanár írt előszót. Sánta Pál húszrészes előadás-sorozata a Mária Rádióban hangzott el és most könyv formájában is olvasható. A szerző első könyve, mely válogatott szentbeszédeket és lelki gyakorlatokat tartalmaz, Boldogan hirdetem az Urat címmel 2012-ben látott nyomdafestéket.

Az irodalmi eseményen szép számban volt jelen a plébános sepsiszentgyörgyi, berecki, kiskászoni, kézdikővári és kézdiszentléleki rokonsága. A könyv szerzőjével Iochom István közíró, lapunk munkatársa beszélgetett.

Bevezetőként az atya életrajzát és pályafutását ismertette. Elmondta: Sánta Pál Sepsiszentgyörgyön született 1959. október 2-án. Teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte, ott szentelték pappá negyven esztendővel ezelőtt, 1985. június 23-án 21 társával együtt a Szent Mihály-székesegyházban. 36-an kezdték meg a teológiát, 22-t szentelt fel néhai Jakab Antal püspök atya. 1985. június 30-án mutatta be első ünnepélyes szentmiséjét, a primiciáját. Papi szolgálatát Györgyfalván kezdte, majd Kolozsváron a Mária Szeplőtelen Szíve-plébánián, Szamosfalván, Gödemesterházán, Budapesten a Magyar Szentek-plébánián, Radnóton, Sepsiszentgyörgyön, Feketehalomban, Lemhényben pedig 2013 és 2019 között teljesített papi szolgálatot, jelenleg Sepsiillyefalva plébánosa.

Sánta Pál atya szerint ahol Istent megtaláljuk, ott a boldogságra is rátalálunk. Az újságíró kérdéseire válaszolva a plébános a Lemhényben eltöltött hat esztendőről és a Szent Mihály-hegyi templomhoz fűződő emlékeiről is beszélt. Elmondása szerint Felső-Háromszék a szíve csücske, hiszen édesanyja kiskászoni volt, gyermekkorában sok időt eltöltött a településen. Örült annak, amikor Lemhénybe került, ahol hat évet töltött. Karácsony előtt mondta neki az almási gondnok, hogy a Szent Mihály-hegyi templomban karácsonykor negyven éve nem volt szentmise. Negyven esztendő szünet után tartottak gyertyafényes szentmisét a zsúfolásig telt templomban, ahol a hívek zöme fiatalokból állt. Bankszámlát is nyitott annak idején a templom javítására, de csak egyvalaki adományozott háromszáz lejt, amit két év alatt a bank el is vett kezelési illetékként. Ennyi pénzből amúgy sem lehetett volna nekifogni a tatarozásnak.

Az új könyvével kapcsolatosan megtudtuk, hogy amikor a húsz előadás elhangzott Boldogság, merre vagy? címmel a Mária Rádióban egyáltalán nem gondolt arra, hogy azok könyv formájában is meg fognak majd jelenni. A Verbum Kiadó felkérésének tett eleget, amikor a rádióban szóban elhangzott előadásokat leírta. A könyv címe Bodó Mártától, a kiadó főszerkesztőjétől származik. Azt is elárulta, hogy két kedvenc szentje Szent Pál és Lisieux-i Kis Szent Teréz. Az utóbbi fennmaradt öt képe szerepel a könyv első borítóján. Az irodalmi est vége felé az atya felolvasta a könyvben szereplő egyik kedvenc versét, a Homokba írjad! címűt, majd arról beszélt, hogy készülő, harmadik könyve élete öt csodáját fogja tartalmazni: szabadulását a depresszióból, a kétéves alkoholizmus időszakát, tüdőbaját, autóbalesetét és időszakos vakságát. A családias hangulatú könyvbemutató dedikálással és kötetlen beszélgetéssel zárult.