Sepsiszentgyörgy minden oktatási intézményében folyamatosan zajlanak részleges vagy teljes felújítások annak érdekében, hogy a gyermekek korszerű, meleg és barátságos környezetben tanulhassanak, fejlődhessenek.

A történelmi léptékű felújítási sorozat hatalmas befektetés, amely sok szervezéssel és átszervezéssel járó feladatot ró mind az önkormányzatra, mind az óvodákra és iskolákra. Mindezek az átmeneti nehézségek azonban könnyebben áthidalhatók annak a tudatában, hogy a folyamat végén minden oktatási intézményben jól felszerelt, korszerűbb körülmények között tanulhatnak majd az óvodások és az iskolások. Figyelembe vesszük, hogy a mai kor elvárásainak megfelelően, lehetőség szerint minden óvoda és iskola rendelkezzen korszerű, a fejlődést, tanulást segítő közösségi terekkel, bútorzattal, felszereléssel.

A tanügyi intézmények felújításáról szóló sorozatunk második részében a Hófehérke Napközi Otthonos Óvodában jelenleg is zajló munkálatokról adunk betekintést, illetve bemutatjuk az újonnan elkészült Borvíz utcai óvodát.

Teljesen megújul a Hófehérke Napközi Otthonos Óvoda

Sepsiszentgyörgy oktatási intézményeinek jelentős részében, így a Hófehérke Napközi Otthonos Óvodában is az országos helyreállítási terv (PNRR), európai uniós és önkormányzati források révén valósulnak meg a beruházások. Ezek célja, hogy korszerű és biztonságos környezetet biztosítsanak a diákok és pedagógusok számára és javítsák a tanintézmények energiahatékonyságát.

Fotó: Vargyasi Levente

A Hófehérke-óvoda az 1970-es években épült, jelenleg 206 gyerek tartozik a tanügyi intézményhez. A lapos tetős épületet teljesen felújítják, több típusú munkálat zajlik párhuzamosan, amelyek látványosan haladnak.

Az épület egyik része már elkészült, a konyha kivételével. Négy terembe december elején már visszaköltözhetnek az óvodások, a bútorzat már megérkezett. A másik szárnyon megtörténtek a bontási munkálatok, elvégezték a villanyszerelést, és az álmennyezet is kialakításra került. Jelenleg a falak javítása zajlik. Az udvaron elkészült a külső szennyvíz- és esővízhálózat, jelenleg a tűzlépcsők alapjának kialakításán dolgoznak.

Fotó: Vargyasi Levente

Az óvoda korszerű, energetikailag hatékony épületben folytathatja majd a tevékenységét. Ennek érdekében kicserélik a nyílászárókat, szigetelik a falakat, kijavítják a tetőzetet. Kicserélik a bútorzatot, padlózatot, felújítják a villanyhálózatot, a világítótesteket is hatékonyabbakkal váltják fel. Új mosdók, fürdők, konyhák várják majd a személyzetet és az óvodásokat. A konyhába jelenleg közbeszerzik az új eszközöket. Az épület akadálymentesített lesz, az udvarrendezésre is sor kerül, továbbá a modern tűzvédelmi követelményeknek is eleget tesznek.

Az épületet várhatóan 2026 márciusáig teljesen befejezik, így tavasztól már a korszerű, felújított épületbe járhatnak a gyermekek óvodába.

A munkálatok miatt a tanévet az óvodások a nemrég elkészült kisstadion épületében kezdték, a bölcsisek pedig már a múlt tanévtől a Krisztus Király-templom épületegyüttesébe járnak, az ott működő konyha kiszolgálja őket.

Fotó: Kristó-Gothárd Hunor

Korszerű óvodába járnak a gyermekek az idei tanévtől a Borvíz utcában

Szeptemberben, a tanév első napján már birtokba vették a gyermekek az új óvodát a Borvíz utcában, amit Sepsiszentgyörgy Önkormányzata teljes egészében saját költségéből építtetett. Az új intézménybe három óvodai és egy bölcsődés csoport kapott helyet, akik a Gulliver Napközi Otthonos Óvodához tartoznak. Az óvoda felépítését a Waldorf oktatási módszertan szerint tervezték, így két Waldorf-csoport és egy hagyományos csoport, illetve a Sepsi Bölcsi egy bölcsődés csoportja kapott helyet benne.

Sepsiszentgyörgy jelenleg legkorszerűbb óvodájában mindhárom óvodai csoport külső bejárattal, saját konyhával, mosdóval rendelkezik. Tágas, világos, modern bútorzattal felszerelt termekben folytatják a tevékenységeket, alvással, étkezési lehetőséggel. Minden csoportnak van saját foglalkozóterme, és a galériában berendezett hálója. Az udvaron pedig korszerű játszótéren lazítanak a legkisebbek.

Fotó: Kristó-Gothárd Hunor

A módszertannak megfelelően, az építés és a berendezés során sok természetes anyagot, energetikailag hatékony megoldásokat használtak: az épület hőszigetelt és napelemekkel ellátott. A bútorzat fából készült, van játszósarok, külső vízcsappal ellátott füves udvar, kerékpártároló. Az emeleten mosoda, szárító, a személyzeti öltöző, raktár, egészségügyi szoba kapott helyet. Az épületet az itt tanító pedagógusok igényeivel összehangoltan tervezték és rendezték be, így már az első naptól mindenki otthon érezhette magát.

Nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományőrzésre, a befogadásra, az elfogadásra, a fenntarthatóságra és a környezettudatosságra. A patak és az erdő közelsége ideális helyszínt teremt a természetpedagógiára. Az új óvoda nemcsak egy épület, hanem egy élő, lélegző közösség, ahol a gyerekek szabadon kibontakozhatnak, ahol jó óvodásnak lenni, és ahol az óvónők is megélhetik a hivatásuk legszebb oldalát – vallják a Borvíz utcai új óvoda pedagógusai.

