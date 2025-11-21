A zene varázsa a Hófehérke-óvodában

A program célja, hogy az óvodás gyermekek játékos formában ismerkedjenek meg a zene, a hangszerek és a közös muzsikálás örömével, miközben testi, értelmi és érzelmi területen is fejlődnek. Óvodánk pedagógusai hisznek abban, hogy a zene az egyik legtermészetesebb fejlesztő eszköz. „A zene gyógy­ír mindenre” – valljuk, és éppen erre az alapgondolatra építettünk. A foglalkozások során a gyerekek nemcsak hangszereket ismertek meg, hanem megtanulták kifejezni érzelmeiket, együttműködni, figyelni egymásra és saját belső világukra. Meggyőződésünk, hogy a zene nemcsak örömforrás, de fejlesztő hatású: gazdagítja az érzelmi világot, elősegíti a kreativitást, fejleszti a ritmus- és tempóérzéket, valamint javítja a finommotorikát és a mozgáskoordinációt.

A zene világnapjának tiszteletére és ünneplésére október és november folyamán számos, a zene világát bemutató és megszerettető tevékenység valósult meg óvodánkban és külső helyszíneken egyaránt. Tevékenységeink több nézőpontból, különböző szakemberek segítségével világítottak rá a zene csodálatos világára. Benkő Éva vezetésével a gyermekek zenés-mesés-mozgásos foglalkozások keretében ismerkedtek meg különböző népi hangszerekkel, valamint a népmesék varázsával. Bátran próbálkoztak, felfedezték saját hangjukat és a hangszerek megszólaltatásának módját – sokszor valódi, önfeledt zenélésbe torkollva. A Plugor Sándor Művészeti Líceumban tett látogatás során óvodásaink betekintést nyertek a klasszikus hangszerek világába, testközelből láthatták, hogyan „születik” a zene. Az élményt a gyermeki kíváncsiság és rácsodálkozás tette feledhetetlenné. A Székely Nemzeti Múzeumban csoportjaink zenei témájú, interaktív tevékenységeken vettek részt, ahol a hangzás, a ritmus és az aktív zenehallgatás révén mélyült el a zenei élmény. A gyerekek kipróbálhatták a Melete programból származó ritmushangszereket, és játékos formában tapasztalták meg a közös zenélés örömét. A Gyermekek Palotájában a hangszerek hangszínének és formavilágának változatosságát csodálhatták meg, több hangszer és zenei segédeszköz kipróbálásával fejlődött a ritmusérzékük és a zenei hallásuk, ugyanakkor életre szóló élményekkel gazdagodtak.

Az óvodában is mindennap találkoztak a zenével, foglalkozásaink központi témája a hangok, hangszerek és a zene lélekre gyakorolt hatása volt. A gyerekek megismerhették és kipróbálhatták az újonnan kialakított zenekuckó hangszereit. A Léleksimogató hangszereink program nemcsak a zenei ismeretek bővítését szolgálta, hanem a gyermekek lelki, érzelmi fejlődését is. A tevékenységek során a kicsik megtapasztalták, hogy a zene milyen sokféleképpen hat a hangulatukra, viselkedésükre, személyiségük fejlődésére. A foglalkozások során fejlődött a gyermekek kreativitása, hallása, ritmusérzéke és mozgáskoordinációja is. Emellett a közös zenélés erősítette az összetartozás érzését és a közösségi élményt.

A program egyik legfontosabb célja egy állandó hangszerkincstár és zenekuckó létrehozása az óvodában, ahol minden gyermek szabadon próbálhat ki hangszereket. A zenekuckó nem csupán fejlesztőtér, hanem örömforrás és lelki feltöltődés helye is, amely meghitt és nyugodt érzelmi környezetet biztosít a kicsiknek.

A Hófehérke Napközi Otthonban megvalósult program egyszerre szólt a gyermekek fejlődéséről, a pedagógusok szakmai elhivatottságáról és a zene közösségformáló erejéről. A projekt felelősei Bedőházi Emese Aranka, Benchea Mirela, Dénes-Szabó Izabella Erika, Szabó Anna-Mária, Szilágyi Erika, Vasile Ágnes, Veres Szidónia, Zoltáni Zsuzsanna. A tevékenységek bebizonyították, hogy a zene valóban képes „léleksimogató” hatást gyakorolni – nemcsak a gyerekekre, hanem minden résztvevőre. A Léleksimogató hangszereink program nyomán a zene immár nemcsak foglalkozások része, hanem mindennapi élmény az óvodában. A közös éneklések, a hangszerek megszólaltatása, a ritmus és dallam öröme olyan maradandó élményt nyújtott a gyermekeknek, amely elkíséri őket egész életükön át. Ahogy a program mottója is hirdeti: „Életünket ritmussal és zenével kezdjük – s ha figyelünk rá, ez a zene végigkísér bennünket, formálja lelkünket és mosolyt csal az arcunkra.”

Vasile Ágnes óvodapedagógus