Elkészítése. Előbb elkészítjük a tölteléket. Ehhez az almát meghámozzuk, a reszelő nagy fokán lereszeljük, majd egy lábosban megdinszteljük – közben ízlés szerint cukrozzuk, illetve megszórjuk fahéjjal. A dinsztelt almát hagyjuk teljesen kihűlni. Ezalatt a lisztet tálba szitáljuk, beleszórjuk a cukrot és a sót, összekeverjük, majd beletesszük a vajat meg a tojást, és porhanyós tésztát gyúrunk belőle. A tésztát kerekre nyújtjuk, 26 cm átmérőjű piteformába terítjük, szépen belesimítjuk úgy, hogy a forma oldalára is jusson tészta, majd a lelógó részeket levágjuk. A tésztával bélelt piteforma alját megszórjuk grízzel, ráterítjük a darált diót, majd ráhalmozzuk a levétől enyhén kinyomkodott almatölteléket. A levágott, lelógó tésztadarabkákat összegyúrjuk, kinyújtjuk és derelyevágóval csíkokat vágunk belőlük. Az így nyert tésztacsíkokkal berácsozzuk a tésztát. Ezt a rácsot megkenjük a felvert tojássárgájával. Ezután a piteformát 180 Celsius-fokra hevített lerbe (sütőbe) tesszük, és alul sütés fokozaton sütjük kb. 15 percet, majd alul-felül sütésen hagyjuk további 5–6 percet, amíg a rácsra kent tojássárgája is kissé megpirul. Ha megsült, nagy kockára vágva, porcukorral megszórva tálaljuk.

Mennyiség: 1 adag

Elkészítési idő: 1 óra

