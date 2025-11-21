Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 20 dkg vaj, 10 dkg cukor, csipetnyi só, 1 citrom reszelt héja, 1 tojás; a töltelékhez: 1,5 kg alma, cukor, fahéj ízlés szerint; 1 kiskanál gríz, 2 evőkanál őrölt dió; 1 tojássárgája a rácsos tészta megkenéséhez.

Elkészítése. Előbb elkészítjük a tölteléket. Ehhez az almát meghámozzuk, a reszelő nagy fokán lereszeljük, majd egy lábosban megdinszteljük – közben ízlés szerint cukrozzuk, illetve megszórjuk fahéjjal. A dinsztelt almát hagyjuk teljesen kihűlni. Ezalatt a lisztet tálba szitáljuk, beleszórjuk a cukrot és a sót, összekeverjük, majd beletesszük a vajat meg a tojást, és porhanyós tésztát gyúrunk belőle. A tésztát kerekre nyújtjuk, 26 cm átmérőjű piteformába terítjük, szépen belesimítjuk úgy, hogy a forma oldalára is jusson tészta, majd a lelógó részeket levágjuk. A tésztával bélelt piteforma alját megszórjuk grízzel, ráterítjük a darált diót, majd ráhalmozzuk a levétől enyhén kinyomkodott almatölteléket. A levágott, lelógó tésztadarabkákat összegyúrjuk, kinyújtjuk és derelyevágóval csíkokat vágunk belőlük. Az így nyert tésztacsíkokkal berácsozzuk a tésztát. Ezt a rácsot megkenjük a felvert tojássárgájával. Ezután a piteformát 180 Celsius-fokra hevített lerbe (sütőbe) tesszük, és alul sütés fokozaton sütjük kb. 15 percet, majd alul-felül sütésen hagyjuk további 5–6 percet, amíg a rácsra kent tojássárgája is kissé megpirul. Ha megsült, nagy kockára vágva, porcukorral megszórva tálaljuk.

Mennyiség: 1 adag

Elkészítési idő: 1 óra

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban. 

