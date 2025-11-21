Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2025. november 21., péntek, Szabadidő
  • Alkony. Fotó: Demeter Virág Katalin
    Alkony. Fotó: Demeter Virág Katalin
Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-21 08:00 Cikk megjelenítése: 116 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1121
szavazógép
2025-11-21: Szabadidő - :

Mit süssünk ma? (Almás pite)

Hozzávalók: 30 dkg liszt, 20 dkg vaj, 10 dkg cukor, csipetnyi só, 1 citrom reszelt héja, 1 tojás; a töltelékhez: 1,5 kg alma, cukor, fahéj ízlés szerint; 1 kiskanál gríz, 2 evőkanál őrölt dió; 1 tojássárgája a rácsos tészta megkenéséhez.
2025-11-21: Sport - :

Nehéz kiszállás vár a sepsiszentgyörgyi csapatra (Labdarúgás, 2. Liga)

A válogatott szünet után folytatódik a másodosztályú labdarúgó-bajnokság, a 14. fordulóban a Sepsi OSK nehéz idegenbeli mérkőzés előtt áll. A táblázatban ötödik sepsiszentgyörgyi csapat vasárnap 13.30-tól a középmezőnyben tanyázó CS Afumați vendégeként játszik az Ilfov megyei községben. A találkozót a Digi Sport 1 és a Prima Sport 1 élőben közvetíti.
rel="noreferrer"