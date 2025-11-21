A nap fotója

Támogassa a Háromszéket!
A válogatott szünet után folytatódik a másodosztályú labdarúgó-bajnokság, a 14. fordulóban a Sepsi OSK nehéz idegenbeli mérkőzés előtt áll. A táblázatban ötödik sepsiszentgyörgyi csapat vasárnap 13.30-tól a középmezőnyben tanyázó CS Afumați vendégeként játszik az Ilfov megyei községben. A találkozót a Digi Sport 1 és a Prima Sport 1 élőben közvetíti.