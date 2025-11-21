A válogatott szünet után folytatódik a másodosztályú labdarúgó-bajnokság, a 14. fordulóban a Sepsi OSK nehéz idegenbeli mérkőzés előtt áll. A táblázatban ötödik sepsiszentgyörgyi csapat vasárnap 13.30-tól a középmezőnyben tanyázó CS Afumați vendégeként játszik az Ilfov megyei községben. A találkozót a Digi Sport 1 és a Prima Sport 1 élőben közvetíti.

Tizenhárom játéknap után a listavezető Vajdahunyadi Corvinul elhúzott a rangsor élén, azonban mögötte rendkívül kiélezett a küzdelem, azonos pontszámmal rendelkezik több együttes is, és az alapszakasz hátralévő részében számos alakulatnak van reális esélye bebiztosítani helyét a felsőházi rájátszásban. Az éllovas a másodosztály egyetlen veretlen csapata, tízszer győzött és háromszor döntetlent játszott, ráadásul a védelme a leghatékonyabb, hiszen mindössze hét gólt kapott.

A Sepsi OSK a legutóbbi öt mérkőzéséből négyet behúzott, ezzel beverekedte magát a legjobb hat közé, viszont a piros-fehér mezesek játéka még mindig hagy kívánnivalót maga után, ugyanis többször előfordult, hogy a kiváló első félidőt gyenge második követte. Az Ovidiu Burcă irányította labdarúgók két héttel ezelőtt a vendég CSM Slatina ellen is majdnem elszórakozták tetemes előnyüket, végül 3–2 arányban nyertek. A bajnokság előző körét a CS Afumați meglepetéssel zárta, kétgólos hátrányból fordítva diadalmaskodott a Chindia Târgoviște otthonában (2–3), így a Marosvásárhelyi ASA után újabb nagy skalpot gyűjtött be.

A tabellán tizenkettedik Ilfov megyei alakulat eddig 20 pontot szerzett, támadásban és védekezésben is hasonlóan teljesített, mint a háromszéki gárda. A székelyföldi együttes 17-szer vette be az ellenfelek kapuját és 12 találatot kapott, míg Vasile Nea­gu legénysége 19-szer volt eredményes és 16 gól landolt a hálójában. Az Afumați hazai pályán háromszor győzedelmeskedett és négyszer vereséget szenvedett, a Sepsi OSK pedig idegenben négyszer örülhetett, egyszer remizett és kétszer alulmaradt.

A 14. forduló programja: * szombat: FC Metalul Buzău–Bukaresti Steaua (11 óra), Ceahlăul Piatra Neamț–FC Câmpulung Muscel (11 óra), FC Bacău–Újszentesi SK (11 óra), Gloria Beszterce–Szatmárnémeti Olimpia (11 óra), FC Voluntari–Sellenberki SK (11 óra), CS Tunari–Marosvásárhelyi ASA (11 óra – FRF TV), CS Dinamo Bukarest–Resicabányai CSM (11 óra), CSM Slatina–Vajdahunyadi Corvinul (12.30 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1) * vasárnap: CS Afumați–Sepsi OSK (13.30 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1) * kedd: Jászvásári Politehnica–Chindia Târgoviște (17 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1). A Concordia Chiajna–Nagyváradi FC Bihar találkozó tegnap lapzárta után ért véget. (miska)