Közel egy hónap után ismét saját közönsége előtt játszik a Sepsi OSK II. a harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban. A 14. fordulóban a legutóbbi két mérkőzését elvesztő sepsiszentgyörgyi csapat ma 14 órától az Unirea Braniștea együttesét fogadja a szemerjai stadionban. A Kézdivásárhelyi SE szintén ma 14 órától a sereghajtó CSM Râmnicu Sărat vendégeként lép pályára.

A táblázatban hetedik Sepsi OSK II. az előző hétvégén 3–1-re kikapott az éllovas Sporting Liești otthonában, míg az Unirea Braniștea hazai pályán 6–2-re győzött a CSM Râmnicu Sărat ellen. A sepsiszentgyörgyi és a Galac megyei gárda korábban háromszor mérkőzött meg a harmadosztályban, és mindhárom találkozón a moldvai alakulat bizonyult jobbnak. Legutóbb szeptemberben csaptak össze, a Szeret-parti községben a házigazdák 3–1-re diadalmaskodtak. A piros-fehér mezesek saját közönségük előtt megnyerték a legutóbbi három mérkőzésüket, ezt megelőzően kétszer döntetlent játszottak és egyszer alulmaradtak.

A rangsorban második Kézdivásárhelyi SE az előző fordulóban hazai környezetben meglepetésre osztozott a pontokon a CS Blejoi ellen (1–1). A felső-háromszéki és a Buzău megyei csapat korábban háromszor nézett farkasszemet a harmadosztályban, ezeken az összecsapásokon előbbi kétszer, utóbbi egyszer győzedelmeskedett. Legutóbb szeptemberben találkoztak a Sinkovits Stadionban, ahol Liviu Nego­iță legénysége 3–1-re nyert. A második leghatékonyabb védekezéssel rendelkező céhes városi labdarúgók idegenben jól teljesítenek, háromszor begyűjtötték a három pontot, kétszer remiztek és csak egyszer szenvedtek vereséget.

A 14. forduló programja: * ma: Sepsi OSK II.–Unirea Braniștea (14 óra), CSM Râmnicu Sărat–Kézdivásárhelyi SE (14 óra), CS Blejoi–Petrolul Ploiești II. (14 óra) * szombat: CSO Plopeni–Sporting Liești (14 óra), CS Victoria Traian–FC Unirea Brăila (14 óra), CS Păulești–Galaci Oțelul II. (14 óra). (miska)