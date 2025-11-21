A magyar csapatot drámai körülmények között 3–2-re legyőző, így a csoportban második helyen záró ír labdarúgó-válogatott Csehországban lép pályára az európai vb-pótselejtező elődöntőjében. A párharc továbbjutója hazai pályán játszhat majd a vb-re való kijutásért a dán–északmacedón meccs győztesével.

A sorozatban harmadszor pótselejtezőre kényszerülő és az előző két alkalommal elbukott, négyszeres világbajnok olaszok ezúttal az északíreket fogadják, majd a walesi–bosnyák találkozó nyerteséhez látogathatnak.

A másik két ágon az ukrán–svéd párharc továbbjutója a lengyel–albán összecsapás győztesét, míg a szlovák–koszovói találkozó továbbjutója a török–román mérkőzés nyertesét látja vendégül a pótselejtező fináléjában.

Zürichben a francia válogatottal világbajnok Christian Karembeau segítségével kisorsolták az interkontinentális pótselejtezőket is, így a két kiemelt csapat közül a Kongói DK az Új-Kaledónia és Jamaica közti párharc továbbjutójával, míg Irak a Bolívia–Suriname meccs győztesével küzd meg a kijutásért.

Az európai pótselejtezők elődöntőit március 26-án, a részvételről döntő finálékat öt nappal később rendezik, az interkontinentális pótselejtezőknek pedig az egyik vb-házigazda, Mexikó ad otthont március végén.

Az európai vb-pótselejtezők: * A-ág, elődöntő: Olaszország–Észak-Írország, Wales–Bosznia-Hercegovina * B-ág, elődöntő: Ukrajna–Svédország, Lengyelország–Albánia * C-ág, elődöntő: Törökország–Románia, Szlovákia–Koszovó * D-ág, elődöntő: Dánia–Észak-Macedónia, Csehország–Írország.