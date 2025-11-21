Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elhalálozás

2025. november 21., péntek, Elhalálozás

Megemlékezés

Szeretetét, jóságát szívünkbe zárva, megtört szívvel 
emlékezünk szerető 
édesanyámra, a sepsi­szentgyörgyi
PÉTER MÁRTÁRA, 
aki tíz éve távozott szerettei köréből. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes.
Fia és családja
107902

„Aki ember volt, küzdő, 
tiszta ember, változzék át bár porladó rögökké, az élőkben tovább él – mindörökké.” (Csepeli Szabó Béla)
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk szüleinkre, a mikóújfalusi LUPULY GÉZÁRA 
halálának 12. évfordulóján és LUPULY SAROLTÁRA 
halálának 17. évében. ­Nyugodjanak békében.
Lányaik 
és azok családja
21077

Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága jó édesanyára, 
az árkosi születésű sepsiszentgyörgyi 
TÓTH (BAGOLY) EDIT ­TERÉZIÁRA,
aki egy éve pihent meg 
örökre. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335792

Szeretetét, jóságát, 
gondoskodását szívünkben őrizve, pótolhatatlan 
hiányát mindennap érezve, szomorú szívvel, soha 
el nem múló 
fájdalommal emlékezünk DIÓSZEGI GÉZÁRA 
halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, drága emléke áldott.
Szerettei
4335806

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel ­emlékezünk ifj. MIHÁLY JÁNOSRA ­halálának hatodik hetében.
Szerettei
4335807

