Megemlékezés

Szeretetét, jóságát szívünkbe zárva, megtört szívvel

emlékezünk szerető

édesanyámra, a sepsi­szentgyörgyi

PÉTER MÁRTÁRA,

aki tíz éve távozott szerettei köréből. Emléke legyen

áldott, nyugalma csendes.

Fia és családja

„Aki ember volt, küzdő,

tiszta ember, változzék át bár porladó rögökké, az élőkben tovább él – mindörökké.” (Csepeli Szabó Béla)

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk szüleinkre, a mikóújfalusi LUPULY GÉZÁRA

halálának 12. évfordulóján és LUPULY SAROLTÁRA

halálának 17. évében. ­Nyugodjanak békében.

Lányaik

és azok családja

Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága jó édesanyára,

az árkosi születésű sepsiszentgyörgyi

TÓTH (BAGOLY) EDIT ­TERÉZIÁRA,

aki egy éve pihent meg

örökre. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Szeretetét, jóságát,

gondoskodását szívünkben őrizve, pótolhatatlan

hiányát mindennap érezve, szomorú szívvel, soha

el nem múló

fájdalommal emlékezünk DIÓSZEGI GÉZÁRA

halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, drága emléke áldott.

Szerettei

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel ­emlékezünk ifj. MIHÁLY JÁNOSRA ­halálának hatodik hetében.

Szerettei

