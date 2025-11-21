Megemlékezés
Szeretetét, jóságát szívünkbe zárva, megtört szívvel
emlékezünk szerető
édesanyámra, a sepsiszentgyörgyi
PÉTER MÁRTÁRA,
aki tíz éve távozott szerettei köréből. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes.
Fia és családja
107902
„Aki ember volt, küzdő,
tiszta ember, változzék át bár porladó rögökké, az élőkben tovább él – mindörökké.” (Csepeli Szabó Béla)
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk szüleinkre, a mikóújfalusi LUPULY GÉZÁRA
halálának 12. évfordulóján és LUPULY SAROLTÁRA
halálának 17. évében. Nyugodjanak békében.
Lányaik
és azok családja
21077
Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága jó édesanyára,
az árkosi születésű sepsiszentgyörgyi
TÓTH (BAGOLY) EDIT TERÉZIÁRA,
aki egy éve pihent meg
örökre. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335792
Szeretetét, jóságát,
gondoskodását szívünkben őrizve, pótolhatatlan
hiányát mindennap érezve, szomorú szívvel, soha
el nem múló
fájdalommal emlékezünk DIÓSZEGI GÉZÁRA
halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, drága emléke áldott.
Szerettei
4335806
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk ifj. MIHÁLY JÁNOSRA halálának hatodik hetében.
Szerettei
4335807