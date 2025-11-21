Könyvbemutató Kovásznán a városi művelődési ház Ignácz Rózsa-termében ma 18 órától mutatják be Czilli Aranka író, költő, magyartanár A narancssárga ruha című kötetét. A szerző beszélgetőtársa: Pieldner Judit, a Sapientia EMTE oktatója, irodalomkritikus, meghívott: Kopacz Attila, a Tinta Könyvkiadó vezetője. Közreműködnek a Kőrösi Csoma Sándor Líceum diákjai: Bartha Csanád, Bedő Dalma, Csoma Dorka, Molnár Fanni és Móricz Roland.

Bölöni László Háromszéken

A Vándormozi Háromszékre is elhozza a Bölöni – Az erdélyi legenda című magyar életrajzi mozifilmet, a közönségtalálkozóval egybekötött vetítéseken személyesen is részt vesz Bölöni László. A filmet november 22-én, szombaton 18 órától Baróton vetítik a helyi művelődési házban. Jegyvásárlás Nagy-Kopeczky Annamáriánál (0740 780 353). Sepsiszentgyörgyön november 23-án, vasárnap 19 órakor a Sepsi Arénában is meg lehet nézni a Bölöni László életútját bemutató filmet. Jegyvásárlás személyesen a kulturális szervezőirodában, online az avandormozi.ro oldalon. A belépő ára 40 lej.

Színház

VENDÉGELŐADÁSOK SEPSISZENTGYÖRGYÖN. November 22-én, szombaton 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Nowhere like here – a Vit­lycke Centre for Performing Arts vendégelőadása, koncepció, koreográfia: Francesco Scavetta (időtartam: 60 perc, szünet nélkül). • 23-án, vasárnap 19 órától a kamarateremben Vérmedve – horrorkomédia A. P. Csehov szövegeinek felhasználásával – a Váróterem Projekt vendégelőadása, rendező: Szilvay Máté (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 2 óra 30 perc, szünet nélkül). Jegyek a központi jegyirodában és a biletmaster.ro oldalon kaphatók.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház november 25-én, kedden 19 órától a Háromszék Táncstúdióban játssza Hétből hat (Six out of Seven) című előadását. Koreográfus: Eoin Mac Donncha, időtartam: 60 perc (szünet nélkül).

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ a sepsiszentgyörgyi stúdióteremben ma 18 órától szabadelőadásban játssza A kis herceg című bábjátékát (6 éven felülieknek). Jegyfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél (e-mail: kozonsegcimborak@gmail.com). Egy jegy ára 10 lej.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszent­györgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Haláli állatok hajnala (magyarul beszélő), 16.30-tól Predator: Halálbolygó (román feliratos), 18 órától Bölöni – Az erdélyi legenda (magyar életrajzi dokumentum-portréfilm), 18.30-tól Csak egy baleset (román feliratos), 20.15-től Wicked 2. rész (román feliratos), 20.30-tól A szeretet, ami megmarad (román feliratos). Honlap: artacinema.ro.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. Az e havi előadások: Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központban ma 19 órától Napszentület; Budapesten a Hagyományok Házában 23-án, vasárnap 19 órától Ecce Homo (részlet), a Kortárs Néptánc Antológia keretében; Csíkszeredában a Szakszervezetek Művelődési Házában 26-án, szerdán 19 órától Ritka magyar – Kallós Zoltán emlékére, az Udvarhely Néptáncműhely és a Háromszék Táncszínház koprodukciója; Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban 27-én, csütörtökön 19 órától Napszentület.

Hitvilág

BÚCSÚ. November 23-án, vasárnap a 12.30-kor kezdődő ünnepi szentmisén ünneplik a Krisztus Király-templom búcsúját. Krisztus, a mindenség királya ünnepét éppen 100 évvel ezelőtt rendelte el XI. Piusz pápa az 1925-ös szentév befejezésekor. A jubileumi ünnepre a Krisztus Király-plébánia közössége lelkigyakorlattal készül ma és szombaton a 18 órától kezdődő szentmiséken. Az ünnepi szónok és lelkigyakorlatot vezető atya Ilyés Lehel Kézdivásárhely-Kantai segédlelkész, iskolalelkész.

ÖNSEGÍTŐ CSOPORT. Szombaton 10.30–12 óráig a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház melléképületében Kurta Fruzsina pszichológus az Elengedéseink önleltáros csoportba várja az érdeklődőket.

Tortoma Önképzőkör

A baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében november 25-én, kedden 19 órától Horthy Miklós székely kapui címmel Dimén Levente földrajztanár (Dr. Boros Fortunát Középiskola, Zetelaka) tart vetített képes előadást. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Előadás

Ne szúrd el a kariered! címmel tart előadást november 28-án, pénteken 17.30-tól Sepsiszentgyörgyön a Fidelitas Hotel konferenciatermében Kalóz János György klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta és mentálhigiénés szakember. Kalóz János a drogprevenció elismert szakértője, hitelességét szakmai tudásának, személyes történetének is köszönheti: gyógyult függőként, többéves tereptapasztalattal járja az erdélyi iskolákat. Rendszeresen tart prevenciós előadásokat diákoknak, tanároknak és szülőknek, pontosan ismeri a jelenséghez kapcsolódó társadalmi és családi összefüggéseket. Előadásában szó lesz arról, miért nyúlnak egyre fiatalabb korban droghoz a kamaszok, hogyan ismerhetők fel a függőség korai jelei, és hogyan segíthet a szülő úgy, hogy közben ne taszítsa el gyermekét. A családi minták, az iskolai szerepek, a határok és kompromisszumok jelentősége mellett szó lesz arról is, hogyan előzhetjük meg, ismerhetjük fel és kezelhetjük a függőséget még azelőtt, hogy az végleg életeket törne ketté. Az elő­adást elsősorban szülőknek, pedagógusoknak és fiataloknak ajánlják – mindenkinek, aki felelősséget érez az ifjúságért. A részvétel ingyenes, regisztrálni a 0737 151 102-es telefonszámon lehet hétköznapokon 8–15 óra között.

Zene

KAMARAZENEI EST. Az Árkosi Kulturális Központban ma 19 órától Radu Ropotan hegedűművész és Raluca Stefoni zongoraművész ad hangversenyt. Műsoron: Francesco Geminiani, Beethoven, T. A. Vitali, F. Schubert és Camille Saint-Saëns művei. Jegyvásárlás a központ székhelyén naponta 9 és 15, illetve 17 és 20 óra között lehetséges. Jegyár: 30 lej.

HANGVERSENY. A Kónya Ádám Művelődési Ház Cantus Firmus Vegyes Kara Kóruskaraván 2025 projektjével Barótra látogat és rövid hangversenyt ad a helyi unitárius templomban november 23-án, vasárnap a 11 órai istentisztelet után.

Röviden

FOGADÓÓRÁK. Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere fogadóórát tart ma és november 28-án, pénteken 18.30–21 óra között. Előzetes jelentkezés a 0267 311 243-as telefonszámon. ♦ Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke Kézdivásárhelyen tart fogadóórát november 24-én, hétfőn 12 órától a polgármesteri hivatal tanácstermében Bokor Tibor polgármesterrel és Szilveszter Szabolcs alpolgármesterrel közösen. Előzetes jelentkezés a 0267 311 190-es telefonszámon (108-as belső).

DRÁMAOSZTÁLY. Újabb kilencedikes drámaosztály indul a 2026/2027-es tanévtől a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceumban. A következő felvételi felkészítő november 30-án 15 órától lesz. Érdeklődni a 0748 409 437-es telefonszámon vagy a dramatagozat00@gmail.com e-mail-címen lehet.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Dr. Max gyógyszertár (0267 317 318) az éjszakai szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban le­vő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. patika a szolgálatos, hétfőtől a Gábor Áron utcai Dr. Max (0752 168 734); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16, vasárnap 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann gyógyszertár (0745 822 449) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556), szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.