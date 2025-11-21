Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Nem csökkennek a fizetések

2025. november 21., péntek, Belföld

A fizetések nem csökkennek tíz százalékkal, minden intézmény szabadon dönthet arról, hogy konkrétan hogyan hajtja végre a közigazgatási reformtervezetben javasolt személyzeti kiadások csökkentésére irányuló intézkedést – jelentette ki a kabinet tegnapi ülése után Ioana Dogioiu.

  • Sorin Grindeanu: amíg a PSD kormányon van, addig a bérek növekednek, nem csökkennek. Fotó: Facebook / PSD
    Sorin Grindeanu: amíg a PSD kormányon van, addig a bérek növekednek, nem csökkennek. Fotó: Facebook / PSD

A kormányszóvivő hangsúlyozta: a közigazgatási reform tervezetében nincs előírva, hogy a közalkalmazottak fizetése valahány százalékkal csökkenjen. A tervezet csak azt írja elő, hogy tíz százalékkal csökkenteni kell a személyzeti kiadásokat, és mindegyik önkormányzat, állami intézmény, hatóság és minisztérium szabadon eldöntheti, hogy ezt mi módon hajtja végre. Nem lesz jogszabályba foglalva, hogy tíz százalékkal csökkenteni kell a közalkalmazotti béreket – magyarázta. Hozzátette, ez a kérdés a tegnapi kormányülésen is napirenden volt. „Számos lehetőség kínálkozik, például csökkenthetők azok a nagyon magas pótlékok, amelyek átfedésben vannak más pótlékokkal. Átszervezés is végrehajtható” – mondta a kormányszóvivő.

Szerdán egyébként a Szociáldemokrata Párt (PSD) központi bizottsága egyöntetűen megszavazta, hogy nem támogatja a közalkalmazotti bérek csökkentését, ezt aznap a PSD főpolgármester-jelöltje, Daniel Baluta kampánynyitó rendezvényén Sorin Grindeanu pártelnök már úgy jelentette be: a PSD nem lesz olyan kormánynak tagja, amely közalkalmazotti béreket csökkent, „ha valaki ilyesmire készül, a PSD kilép a kormányból, mi nem járulunk ilyesmihez hozzá”.

A rendezvényen Grindeanu elmondta, az utóbbi napok hírei az oktatási, egészségügyi bérek csökkentéséről, a 15 évvel ezelőttihez hasonló „jobboldali apokalipszisről” szóltak, ezért szükségesnek tartotta leszögezni, hogy amíg a PSD kormányon van, addig a bérek növekednek, nem csökkennek. A PSD elnöke arra utalt, hogy a 2008–2009-es gazdasági válság nyomán megugró, a bruttó hazai termék (GDP) 7,4 százalékát meghaladó költségvetési hiányt az akkori, Emil Boc vezette jobboldali kormány a közalkalmazotti bérek 25 százalékos csökkentésével faragta le.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-21 08:00 Cikk megjelenítése: 258 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1121
szavazógép
2025-11-21: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Könyvbemutató
Kovásznán a városi művelődési ház Ignácz Rózsa-termében ma 18 órától mutatják be Czilli Aranka író, költő, magyartanár A narancssárga ruha című kötetét. A szerző beszélgetőtársa: Pieldner Judit, a Sapientia EMTE oktatója, irodalomkritikus, meghívott: Kopacz Attila, a Tinta Könyvkiadó vezetője. Közreműködnek a Kőrösi Csoma Sándor Líceum diákjai: Bartha Csanád, Bedő Dalma, Csoma Dorka, Molnár Fanni és Móricz Roland. 
2025-11-21: Belföld - :

Románia jó úton jár

Hatásosak voltak a kormány eddigi intézkedései, „Románia jó úton jár” – jelentette ki Ilie Bolojan. A miniszterelnök egy szerda esti Facebook-bejegyzésben közölte, hogy 2025 harmadik negyedévében a tavalyi harmadik trimeszterhez képest 12,5 százalékkal, azaz 9,9 milliárd lejjel nőttek a költségvetési bevételek.
rel="noreferrer"