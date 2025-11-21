Nem csökkennek a fizetések

A fizetések nem csökkennek tíz százalékkal, minden intézmény szabadon dönthet arról, hogy konkrétan hogyan hajtja végre a közigazgatási reformtervezetben javasolt személyzeti kiadások csökkentésére irányuló intézkedést – jelentette ki a kabinet tegnapi ülése után Ioana Dogioiu.

A kormányszóvivő hangsúlyozta: a közigazgatási reform tervezetében nincs előírva, hogy a közalkalmazottak fizetése valahány százalékkal csökkenjen. A tervezet csak azt írja elő, hogy tíz százalékkal csökkenteni kell a személyzeti kiadásokat, és mindegyik önkormányzat, állami intézmény, hatóság és minisztérium szabadon eldöntheti, hogy ezt mi módon hajtja végre. Nem lesz jogszabályba foglalva, hogy tíz százalékkal csökkenteni kell a közalkalmazotti béreket – magyarázta. Hozzátette, ez a kérdés a tegnapi kormányülésen is napirenden volt. „Számos lehetőség kínálkozik, például csökkenthetők azok a nagyon magas pótlékok, amelyek átfedésben vannak más pótlékokkal. Átszervezés is végrehajtható” – mondta a kormányszóvivő.

Szerdán egyébként a Szociáldemokrata Párt (PSD) központi bizottsága egyöntetűen megszavazta, hogy nem támogatja a közalkalmazotti bérek csökkentését, ezt aznap a PSD főpolgármester-jelöltje, Daniel Baluta kampánynyitó rendezvényén Sorin Grindeanu pártelnök már úgy jelentette be: a PSD nem lesz olyan kormánynak tagja, amely közalkalmazotti béreket csökkent, „ha valaki ilyesmire készül, a PSD kilép a kormányból, mi nem járulunk ilyesmihez hozzá”.

A rendezvényen Grindeanu elmondta, az utóbbi napok hírei az oktatási, egészségügyi bérek csökkentéséről, a 15 évvel ezelőttihez hasonló „jobboldali apokalipszisről” szóltak, ezért szükségesnek tartotta leszögezni, hogy amíg a PSD kormányon van, addig a bérek növekednek, nem csökkennek. A PSD elnöke arra utalt, hogy a 2008–2009-es gazdasági válság nyomán megugró, a bruttó hazai termék (GDP) 7,4 százalékát meghaladó költségvetési hiányt az akkori, Emil Boc vezette jobboldali kormány a közalkalmazotti bérek 25 százalékos csökkentésével faragta le.