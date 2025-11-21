Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Románia jó úton jár

2025. november 21., péntek, Belföld

Hatásosak voltak a kormány eddigi intézkedései, „Románia jó úton jár” – jelentette ki Ilie Bolojan. A miniszterelnök egy szerda esti Facebook-bejegyzésben közölte, hogy 2025 harmadik negyedévében a tavalyi harmadik trimeszterhez képest 12,5 százalékkal, azaz 9,9 milliárd lejjel nőttek a költségvetési bevételek.

  • Fotó: gov.ro
    Fotó: gov.ro

A kormányfő szerint a személyi jövedelemadóból származó bevételek 16,5 százalékkal, az áfabevételek 14,8 százalékkal, a jövedéki adóból származó bevételek pedig 11 százalékkal nőttek. Társadalombiztosítási járulékokból 8,5 százalékkal, azaz 4 milliárd lejjel több folyt be az államkasszába idén július és szeptember között, mint egy évvel korábban, a személyi kiadások pedig 630 millió lejjel csökkentek.

Idén októberben a személyi kiadások a tavaly októberi 14,231 milliárd lejről 562 millió lejjel 13,6 milliárd lejre mérséklődtek. „Összehasonlításképpen az első félévben a személyi kiadások közel 10 százalékkal nőttek 2024 első szemeszteréhez képest” – magyarázta Bolojan.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy csökkent a lej alapú hitelek törlesztőrészletét befolyásoló három hónapos bankközi hitelkamatláb (ROBOR) is, a júniusi 6,82 százalékról 5,81 százalékra. Ugyanakkor július 1-jéhez képest jelenleg Románia olcsóbban jut hitelhez, ami a nemzetközi piacoknak a kormány intézkedései és a gazdaság stabilitása iránti megnövekedett bizalmát jelzi – vélekedett Bolojan. A kormányfő becslése szerint a költségvetési hiány 2026-ban 6,2 százalékra fog csökkenni.

„Szeretnék köszönetet mondani minden kollégámnak, aki munkájával hozzájárult ezekhez az eredményekhez. Ugyanakkor köszönetet mondok a román népnek, amely megértette: szükség van ezekre az erőfeszítésekre, hogy átvészeljük a jelenlegi nehéz időszakot. Biztos vagyok benne, hogy ha tartjuk ezt az irányt, Romániának sikerül kiaknáznia a potenciálját, a romániaiak élete pedig kiszámítható és virágzó lesz” – zárta bejegyzését Ilie Bolojan.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-21 08:00 Cikk megjelenítése: 237 Olvasóink értékelése: 1 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1121
szavazógép
2025-11-21: Belföld - :

Nem csökkennek a fizetések

A fizetések nem csökkennek tíz százalékkal, minden intézmény szabadon dönthet arról, hogy konkrétan hogyan hajtja végre a közigazgatási reformtervezetben javasolt személyzeti kiadások csökkentésére irányuló intézkedést – jelentette ki a kabinet tegnapi ülése után Ioana Dogioiu.
2025-11-21: Belföld - :

Beperelte az adóhatóság Iohannist

Kártérítési pert indított a román állam Klaus Iohannis ellen egy nagyszebeni ingatlan felének jogtalan használata miatt. Az adóhatóság (ANAF) tegnapi közleménye szerint a volt államfő és a felesége éveken át jogtalanul használták az ingatlan felét, ami időközben örökös hiányában az állam tulajdonába került. Az államot azért érte kár, mert nem tudta hasznosítani ezt az ingatlanrészt.
rel="noreferrer"