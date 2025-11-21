Hatásosak voltak a kormány eddigi intézkedései, „Románia jó úton jár” – jelentette ki Ilie Bolojan. A miniszterelnök egy szerda esti Facebook-bejegyzésben közölte, hogy 2025 harmadik negyedévében a tavalyi harmadik trimeszterhez képest 12,5 százalékkal, azaz 9,9 milliárd lejjel nőttek a költségvetési bevételek.

A kormányfő szerint a személyi jövedelemadóból származó bevételek 16,5 százalékkal, az áfabevételek 14,8 százalékkal, a jövedéki adóból származó bevételek pedig 11 százalékkal nőttek. Társadalombiztosítási járulékokból 8,5 százalékkal, azaz 4 milliárd lejjel több folyt be az államkasszába idén július és szeptember között, mint egy évvel korábban, a személyi kiadások pedig 630 millió lejjel csökkentek.

Idén októberben a személyi kiadások a tavaly októberi 14,231 milliárd lejről 562 millió lejjel 13,6 milliárd lejre mérséklődtek. „Összehasonlításképpen az első félévben a személyi kiadások közel 10 százalékkal nőttek 2024 első szemeszteréhez képest” – magyarázta Bolojan.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy csökkent a lej alapú hitelek törlesztőrészletét befolyásoló három hónapos bankközi hitelkamatláb (ROBOR) is, a júniusi 6,82 százalékról 5,81 százalékra. Ugyanakkor július 1-jéhez képest jelenleg Románia olcsóbban jut hitelhez, ami a nemzetközi piacoknak a kormány intézkedései és a gazdaság stabilitása iránti megnövekedett bizalmát jelzi – vélekedett Bolojan. A kormányfő becslése szerint a költségvetési hiány 2026-ban 6,2 százalékra fog csökkenni.

„Szeretnék köszönetet mondani minden kollégámnak, aki munkájával hozzájárult ezekhez az eredményekhez. Ugyanakkor köszönetet mondok a román népnek, amely megértette: szükség van ezekre az erőfeszítésekre, hogy átvészeljük a jelenlegi nehéz időszakot. Biztos vagyok benne, hogy ha tartjuk ezt az irányt, Romániának sikerül kiaknáznia a potenciálját, a romániaiak élete pedig kiszámítható és virágzó lesz” – zárta bejegyzését Ilie Bolojan.