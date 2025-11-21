Beperelte az adóhatóság Iohannist

Kártérítési pert indított a román állam Klaus Iohannis ellen egy nagyszebeni ingatlan felének jogtalan használata miatt. Az adóhatóság (ANAF) tegnapi közleménye szerint a volt államfő és a felesége éveken át jogtalanul használták az ingatlan felét, ami időközben örökös hiányában az állam tulajdonába került. Az államot azért érte kár, mert nem tudta hasznosítani ezt az ingatlanrészt.

A Iohannis házaspárt a brassói regionális pénzügyi igazgatóság perelte be, mert nem fizette ki a követelt összegeket. Keresetében az intézmény a volt államfő vagyona egy részének zárolását is kérte, hogy biztosítsa az államnak okozott kár későbbi behajtását.

Az ANAF október elején bejelentette, hogy a törvényeknek megfelelően birtokba vette a Nicolae Bălcescu utca 29. szám alatti nagyszebeni ház felét, mert a román állam társtulajdonjogot szerzett a korábban a Iohannis házaspár birtokában lévő ingatlan felett. Az ANAF elnöke, Adrian Nica akkor kijelentette: nincsenek arra utaló jelek, hogy a volt államfő ki akarná fizetni az államnak okozott kárt. Emlékeztetett, hogy az intézmény korábban felszólította Iohannist az ingatlan átadására és a jogtalan használatából származó összegek kifizetésére. A házaspár ügyvédjén keresztül jelezte, hogy nincs birtokukban a ház kulcsa, ezért nem lehetnek jelen az ingatlan átadásakor. Ugyanakkor magyarázatot kértek az adóhatóságtól a fizetési kötelezettségeik kiszámításának módjára.