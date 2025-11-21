Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Engedtek a talárosok

2025. november 21., péntek, Belföld

Az alkotmánybíróság tegnap a kormány kérésére december 10-ére tűzte napirendre az adóügyi intézkedésekről szóló törvénytervezet ellen benyújtott óvás megvitatását.

    Fotó: Facebook / CCR

A testület eredetileg 2026. január 21-én akarta tárgyalni a Románok Egyesüléséért Szövetségnek (AUR) a tervezet ellen benyújtott óvását, a kormány azonban felkérte, hogy hozza előbbre a helyi adók és illetékek emelését is előíró jogszabálytervezet elleni kereset tárgyalását. A Boljan-kabinet szeptember elsején vállalt felelősséget a parlamentben a törvénytervezetért, szeptember 8-án azonban az AUR megtámadta az alkotmánybíróságon, a taláros testület pedig részben alkotmányellenesnek ítélte a tervezetet. A parlament november 18-án módosította, és elfogadta a törvénytervezetet, de azt ismét megtámadták az alkotmánybíróságon.

Beperelte az adóhatóság Iohannist

Kártérítési pert indított a román állam Klaus Iohannis ellen egy nagyszebeni ingatlan felének jogtalan használata miatt. Az adóhatóság (ANAF) tegnapi közleménye szerint a volt államfő és a felesége éveken át jogtalanul használták az ingatlan felét, ami időközben örökös hiányában az állam tulajdonába került. Az államot azért érte kár, mert nem tudta hasznosítani ezt az ingatlanrészt.
Pontosít a kormány

Csak a nem járulékalapú nyugdíjjal rendelkező személyek esnek el a nyugdíjuk 85 százalékától, ha ezt állami fizetéssel halmozzák – pontosította tegnap a kormány ülése utáni sajtótájékoztatóján Ioana Dogioiu.
