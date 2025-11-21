Engedtek a talárosok

A testület eredetileg 2026. január 21-én akarta tárgyalni a Románok Egyesüléséért Szövetségnek (AUR) a tervezet ellen benyújtott óvását, a kormány azonban felkérte, hogy hozza előbbre a helyi adók és illetékek emelését is előíró jogszabálytervezet elleni kereset tárgyalását. A Boljan-kabinet szeptember elsején vállalt felelősséget a parlamentben a törvénytervezetért, szeptember 8-án azonban az AUR megtámadta az alkotmánybíróságon, a taláros testület pedig részben alkotmányellenesnek ítélte a tervezetet. A parlament november 18-án módosította, és elfogadta a törvénytervezetet, de azt ismét megtámadták az alkotmánybíróságon.