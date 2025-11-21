Pontosít a kormány

A kormányszóvivő hangsúlyozta, az intézkedés a járulékalapú nyugdíjakra nem vonatkozik, a nem járulékalapú nyugdíjak esetében pedig csak addig alkalmazzák, amíg a nyugdíj és a fizetés halmozása fennáll. Elmondta, az erről szóló törvénytervezetet is sürgősen véglegesíti a kormány, mivel ezt is el kell küldeni véleményezésre a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácshoz (CSM). Közlése szerint a Bolojan-kabinet azt szeretné, hogy gyors véleményezés esetén a jogszabályjavaslatot már a jövő héten sürgősségi eljárással a parlament elé terjesszék, vagy pedig a bírák és ügyészek nyugdíjreformjáról szóló tervezettel – melyet tegnap továbbított a kormány a CSM-hez véleményezésre – együtt felelősségvállalási eljárással fogadtassák el a parlamentben. A CSM tegnapi közleménye szerint a testület november 24-ére és 25-ére hívta össze az ügyészek, valamint a bírák közgyűlését, hogy álláspontjukat az igazságszolgáltatási nyugdíjreform ügyében meghallgassa. Ezt követően össze fog ülni a CSM plénuma, hogy kiadja a véleményezést.