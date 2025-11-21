Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Visszahozták a zsoldosvezért az országba

2025. november 21., péntek, Belföld

Horaţiu Potra zsoldosvezért tegnap egy dubaji járaton visszahozták az országba, a rendőrök az Otopeni repülőtéren vették át. A repülőn utazott fia, Dorian Potra, és egy másik rokona, Alexandru Potra is. Mindhárman nemzetközi körözés alatt állnak, miután az év elején elmenekültek Romániából.

  • Fotó: Agerpres
    Fotó: Agerpres

A Román Rendőrség közleménye szerint tegnap rendőrségi kísérettel az országba érkezett három nemzetközi körözés alatt álló személy. Egyikük egy 55 éves, Szeben megyei férfi, aki az alkotmányos rend elleni cselekményekre tett kísérlet, a fegyverekre és lőszerekre, illetve robbanóanyagokra vonatkozó szabályok be nem tartása miatt áll nemzetközi körözés alatt. A másik két férfi szintén Szeben megyei, egyikük 19, a másik 31 éves, akiket szintén az alkotmányos rend elleni cselekményekre tett kísérlet miatt köröznek – tájékoztatott az IGPR.

A három férfit szeptember 29-én vették őrizetbe az Egyesült Arab Emírségekben, és a román hatóságok elkezdték a tárgyalásokat a kiadatásukról. Utóbb Potra az ügyvédjein keresztül azt üzente, hogy vissza akar térni Romániába „szembenézni a vádakkal és tisztázni a nevét”. „Nem bujkálok, és nincs okom bujkálni. Hiányzik a családom, és szeretnék az emberek szemébe nézni, tudva, hogy a félelem helyett az igazságot választottam” – üzente a zsoldosvezér.

Horaţiu Potrát a legfőbb ügyészség nemrég a távollétében bíróság elé állította a zsoldoscsoportjához tartozó további húsz személlyel együtt, ugyanabban az ügyben, amelyben Călin Georgescu ellen is vádat emeltek. A vád szerint Horaţiu Potra és Călin Georgescu a 2024. decemberi elnökválasztás érvénytelenítése után erőszakos cselekmények szervezésével destabilizálni akarták Romániát.

Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-21 08:00
rel="noreferrer"