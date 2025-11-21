Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Kutyatámadás a túraösvényenVégleges ítélet négy év után

2025. november 21., péntek, Közélet

Kétévi felfüggesztett börtönbüntetésre, valamint anyagi és erkölcsi kártérítés kifizetésére ítélte a brassói táblabíróság azt az illyefalvi juhászt, akinek a kutyái 2021 májusában rátámadtak két kirándulóra Benedek-mező közelében, és egyiküket meg is sebesítették.

    A kirándulókra nem csak a medvék, de a kutyák is veszélyesek. Fotó: Albert Levente

A kutyatámadás jelzett turistaösvényen történt, és – ahogy erről annak idején beszámoltunk – bár olvasónkat több helyen is megharapták a nagy testű állatok, a rendőrség csak több hét (az eset nyilvánosságra kerülése) után kezdett vizsgálódni, de akkor sem siette el; leghamarabb az derült ki, hogy a megengedett 3–4 nyájőrző helyett 15 hatalmas eb volt az esztenán.

Maga a per 2024 februárjában kezdődött a sepsiszentgyörgyi bíróságon, az alapfokú, a juhászt felmentő ítéletet pedig tavaly decemberben mondták ki. A brassói táblabíróság 2025. októberi ítélete tehát közel négy és fél évvel a történtek után született, és annyiban váratlan, hogy a sértett fél – aki transzplantált beteg, és folyamatosan ködösítésbe, időhúzásba ütközött az eljárás során – kilátástalannak érezte a harcot, ezért nem fellebbezte meg az alapfokú ítéletet. Az ügyészség azonban megtette, a per folytatódott, és ezúttal homlokegyenesen ellenkező határozat született: a brassói táblabíróság szerint a juhász nem tette meg azokat az intézkedéseket, amelyek megakadályozhatták volna a kutyákat abban, hogy emberre támadjanak, tehát bűncselekményt követett el. Emiatt kétévi szabadságvesztésre ítélték, de az ítéletet háromévi próbaidőre felfüggesztették; ezalatt a 39 éves, büntetlen előéletű férfinak rendszeresen jelentkeznie kell a pártfogói szolgálatnál és fogadnia a pártfogó tiszt látogatását, előre be kell jelentenie az esetleges lakcímváltozást és az öt napnál hosszabb eltávozást, illetve igazolnia kell a megélhetését. Emellett részt kell vennie egy társadalmi reintegrációs programban, és három év alatt 80 napi közhasznú munkát kell elvégeznie Sepsiszentgyörgy vagy Illyefalva területén. Ráadásul fizetnie is kell: 1637 lejes anyagi és 5000 eurós erkölcsi kártérítéssel tartozik a kutyái által bántalmazott személynek. Az ítélet végleges.

Szerző: Demeter J. Ildikó Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-21
