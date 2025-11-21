Lélegeztetőgépen a város, tervezik az új bicikliutat

A tavalyi évhez képest gyengébben áll Kézdivásárhely, amit a helyi költségvetés harmadik negyedévi zárszámadásának mutatói is jeleznek. A céhes város büdzséjének a bevételi és a kiadási oldala egyaránt csökkent, Bokor Tibor polgármester szerint a település „lélegeztetőgépen működik”, a városkassza üres. Ez a tegnapi tanácsülésen hangzott el, ahol szó esett egy bicikliút megépítéséről is Sárfalva és Nyujtód között.

Rengeteg beruházást leállítottak, sőt, a javítási munkálatok jó része úgyszintén szünetel – közölte a tanács tagjaival Bokor Tibor polgármester, aki a novemberi ülésen a város kilenc hónapos költségvetési zárómérlegét ismertette. „Szeptember végén a tervezett jövedelmünk 61 százalékon, míg a kiadási 58 százalékon állt, számszerűsítve 75,6 millió, illetve 72,4 millió lejt tesznek ki. A legnagyobb kiesések az európai uniós, vidékfejlesztési és a kormány által finanszírozott beruházásoknál jelennek meg, ezeket nagyon visszafogták. Szerintem a helyzet év végéig nem sokat fog javulni” – mondotta az elöljáró.

A napirenden azonban pozitív hangvételű tervezet is szerepelt: Kézdivásárhely jelentős uniós pályázatot nyert meg a Sárfalva és Nyujtód közötti bicikliút megépítésére. „Sárfalván az ozsdolai letérőtől az országút mindkét oldalán bicikliút, illetve azzal párhuzamosan járda is épülhet egészen Nyujtód végéig. Ez több mint tíz kilométeres bicikliutat jelentene, ami tekintélyes pénzből, 38 millió lejből valósul meg” – magyarázta a polgármester. Ez egyébként egy folyamatos bicikliút részét képezi, a másik szakasz más forrásból épülne meg Sárfalva és Oroszfalu között. „Annak neki is fogtunk, de a pénzek érkezése annyira bizonytalan. Eddig mindössze 32 ezer lejes számlát küldtünk el a Nemzeti Helyreállítási és Reziliencia Terv illetékeseihez, ha kifizetik, akkor folytatjuk a munkálatot” – mondotta Bokor Tibor.

A tanácsülésen önkormányzati lakást is kiutaltak egy rossz sorsú fiatalnak: a 17 éves, eleve az ingatlanban lakó illetőnek elhunyt az édesanyja, a város gyakorlatilag azzal segíti, hogy nem hagyja tető nélkül.