Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Megismertetni Erdővidék múltját és értékeit

2025. november 21., péntek, Közélet

Múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várja a legkülönbözőbb korosztályú fiatalokat Erdővidék Múzeuma. Céljuk az, hogy élményalapú, játékos és felfedező jellegű módon hozzák közelebb a gyerekekhez Erdővidék értékeit, a néprajzot, a helyi történelmet és a természetet – hirdeti közösségi oldalán az intézmény.

  • Fotó: Erdővidék Múzeuma
    Fotó: Erdővidék Múzeuma

A baróti és környékbeli iskolák diáksága szeret Erdővidék Múzeumába járni. A kisis­kolások leggyakrabban a zöld hét vagy az iskola alkalmával mennek, de az időszakos kiállításokra, valamint a melléjük rendelt múzeumpedagógiai foglalkozásra a nagyobbak gyakorta visszatérnek. Lakatos Csilla örömmel foglalkozik bármelyik csoporttal – és nem csak a múzeum falai közt. Amennyiben valamelyik óvoda vagy iskola meghívja, a helyszínre is elviszi a foglalkozást.

A muzeológus úgy véli, a fiataloknak meg kell mutatni, a múzeumok nem unalmas intézmények, ahol egy-egy felnőtt kiáll eléjük, s nagy adag információval traktálja őket. Sokkal többet el lehet érni, ha a szépre és érdekesre nagyon fogékony gyerekeket játékosan rávezetik, érték az, amit elődeink megteremtettek és megőriztek számunkra. Például, ha a népi mesterségekről szólnak, nemcsak a fazekasságról hangzanak el száraz tények, hanem derüljön ki az is, honnan van az agyag, milyen eszközökkel, miként formálták azt hasznos tárggyá, majd némi kézműves gyakorlatként maguk is megpróbálhatnak elkészíteni valamilyen kisebb darabot.

Ha március 15-éről esik szó, akkor megnézik a múzeum ólomkatona-gyűjteményét, azokon megszemlélhetik, milyen egyenruhát viseltek a szemben álló felek, de akár azt is, hogy milyenek voltak a csata domborzati viszonyai, majd csapatjátékban küzdhetnek meg egymással vagy kvízjátékban bizonyíthatják, mennyire figyeltek oda az elhangzottakra. „Igyekszünk a gyakorlatban is – többek közt tárgybemutatóval, énekkel, játékos tárgyfelismeréssel, kvízjátékkal, térképpel és kézműves-foglalkozással – meg- és bemutatni, kik építették és miként lakták Erdővidéket, kik küzdöttek érte és kik azok, akik munkájukkal híressé tették” – nyilatkozta Lakatos Csilla.

A mintegy órát felölelő foglalkozások nem ingyenesek, de mindössze jelképesnek mondható ötven lejbe kerülnek, és előzetes bejelentkezéshez kötöttek.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Hecser László Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-21 08:00 Cikk megjelenítése: 156 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1121
szavazógép
2025-11-21: Közélet - Bartos Lóránt:

Lélegeztetőgépen a város, tervezik az új bicikliutat

A tavalyi évhez képest gyengébben áll Kézdivásárhely, amit a helyi költségvetés harmadik negyedévi zárszámadásának mutatói is jeleznek. A céhes város büdzséjének a bevételi és a kiadási oldala egyaránt csökkent, Bokor Tibor polgármester szerint a település „lélegeztetőgépen működik”, a városkassza üres. Ez a tegnapi tanácsülésen hangzott el, ahol szó esett egy bicikliút megépítéséről is Sárfalva és Nyujtód között.
2025-11-21: Közélet - Bodor János:

Folytatják az utcafelújításokat (Kovászna)

A fürdővárosban az Anghel Saligny országos beruházási programban futó „hétutcás” projekt részeként eddig befejezték az Ady Endre, a Bartók Béla, a Butykák, az Esthajnalcsillag és a Plevna utca teljes felújítását. A kormány megszorító intézkedései miatt két utcában lelassultak a hátralevő munkálatok, de a városvezetés szerint a leszerződött beruházások nem maradnak félbe.
rel="noreferrer"