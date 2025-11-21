Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

KovásznaFolytatják az utcafelújításokat

2025. november 21., péntek, Közélet

A fürdővárosban az Anghel Saligny országos beruházási programban futó „hétutcás” projekt részeként eddig befejezték az Ady Endre, a Bartók Béla, a Butykák, az Esthajnalcsillag és a Plevna utca teljes felújítását. A kormány megszorító intézkedései miatt két utcában lelassultak a hátralevő munkálatok, de a városvezetés szerint a leszerződött beruházások nem maradnak félbe.

  • Támfal épül a Mész-patak mentén. Fotó: Bodor János
    Támfal épül a Mész-patak mentén. Fotó: Bodor János

A Híd utca felső végén, a Butykák és Plevna utca közötti szakaszon, a Mész-patak mentén jelenleg támfal épül. Erre azért volt szükség, mert az évek során a patak vize alámosta az úttestet, a meder felőli rész megroskadt, beszűkült a járható útfelület és balesetveszélyessé vált a közlekedés. Veszélybe kerültek az út alatti közművek is, a szomszédos ingatlanok tulajdonosai pedig amiatt aggódtak, hogy áradások esetén a víz az udvarokba, sőt, az épületek alá is bemarhat. A támfal befejezése után ezt az útszakaszt is leaszfaltozzák – közölte a polgármester.

Az utcafelújítási csomag összértéke meghaladja a 8,35 millió lejt, ebből 5,89 millió lej az állami támogatás, 2,46 millió lejt pedig a város önrészként biztosított.

A Saligny-program keretében elvégzendő aszfaltozási munkálatok finanszírozási szerződésének megkötéséhez előfeltétel volt az Esthajnalcsillag és a Mihai Eminescu utca egy részén az új vízvezetékek és a szennyvízcsatorna lefektetése. Ezt a helyi önkormányzat a múlt év végén elvégeztette, majd üzemeltetésre átadta a Hydrokov Rt.-nek. Közben kiderült, hogy a Mihai Eminescu utcában (a vajnafalvi Ifjúsági parkkal párhuzamos szakaszon) esővíz-levezető csatornát is el kell helyezni – ezt nemrég fejezték be.

A városban máshol is zajlanak munkálatok: a Jókai Mór utcában a tavaszi áradás tönkretette a Karácsony-patak fölötti hidat, ennek javításán jelenleg is dolgoznak.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Bodor János Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-21 08:00 Cikk megjelenítése: 179 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1121
szavazógép
2025-11-21: Közélet - Hecser László:

Megismertetni Erdővidék múltját és értékeit

Múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várja a legkülönbözőbb korosztályú fiatalokat Erdővidék Múzeuma. Céljuk az, hogy élményalapú, játékos és felfedező jellegű módon hozzák közelebb a gyerekekhez Erdővidék értékeit, a néprajzot, a helyi történelmet és a természetet – hirdeti közösségi oldalán az intézmény.
2025-11-21: Máról holnapra - Demeter J. Ildikó:

Nem lesz itt semmiféle reform

Adóemelések igen, költségcsökkentések nem: így fest jelenleg a kormányzási „reform”. A júliustól szabadjára engedett energiaárak, az augusztustól megemelt áfa mellé januártól az ingatlanok és gépjárművek utáni adókat is megnöveli – nem csip-csup 2–3, hanem kemény 70–80 százalékkal – a kormány. Kell a pénz a központi és helyi közigazgatásnak, a sok állami vállalatnak, mert ott legfeljebb 10 százalékos takarékoskodás lesz, az is csak a béralapból, pedig vannak mindenütt fölösleges kiadások. A speciális nyugdíjak eltörléséhez hasonló lendülettel beharangozott létszámcsökkentésre egyévi haladékot kap a közszféra, azaz 2026-ban mindenki marad a helyén, akár jól végzi a dolgát, akár nem.
rel="noreferrer"