A fürdővárosban az Anghel Saligny országos beruházási programban futó „hétutcás” projekt részeként eddig befejezték az Ady Endre, a Bartók Béla, a Butykák, az Esthajnalcsillag és a Plevna utca teljes felújítását. A kormány megszorító intézkedései miatt két utcában lelassultak a hátralevő munkálatok, de a városvezetés szerint a leszerződött beruházások nem maradnak félbe.

A Híd utca felső végén, a Butykák és Plevna utca közötti szakaszon, a Mész-patak mentén jelenleg támfal épül. Erre azért volt szükség, mert az évek során a patak vize alámosta az úttestet, a meder felőli rész megroskadt, beszűkült a járható útfelület és balesetveszélyessé vált a közlekedés. Veszélybe kerültek az út alatti közművek is, a szomszédos ingatlanok tulajdonosai pedig amiatt aggódtak, hogy áradások esetén a víz az udvarokba, sőt, az épületek alá is bemarhat. A támfal befejezése után ezt az útszakaszt is leaszfaltozzák – közölte a polgármester.

Az utcafelújítási csomag összértéke meghaladja a 8,35 millió lejt, ebből 5,89 millió lej az állami támogatás, 2,46 millió lejt pedig a város önrészként biztosított.

A Saligny-program keretében elvégzendő aszfaltozási munkálatok finanszírozási szerződésének megkötéséhez előfeltétel volt az Esthajnalcsillag és a Mihai Eminescu utca egy részén az új vízvezetékek és a szennyvízcsatorna lefektetése. Ezt a helyi önkormányzat a múlt év végén elvégeztette, majd üzemeltetésre átadta a Hydrokov Rt.-nek. Közben kiderült, hogy a Mihai Eminescu utcában (a vajnafalvi Ifjúsági parkkal párhuzamos szakaszon) esővíz-levezető csatornát is el kell helyezni – ezt nemrég fejezték be.

A városban máshol is zajlanak munkálatok: a Jókai Mór utcában a tavaszi áradás tönkretette a Karácsony-patak fölötti hidat, ennek javításán jelenleg is dolgoznak.