A kézdivásárhelyi Deme László Műjégpálya az elmúlt hétvégén két rangadónak is otthont adott, mivel a Háromszéki Ágyúsok és a Bukaresti Steaua a román bajnokság alapszakaszában és a Román Kupa csoportkörében is megmérkőztek. Pénteken a háromszéki csapat a nagyszerű első harmadnak köszönhetően 7–2-re diadalmaskodott fővárosi riválisa felett, így matematikailag bebiztosította a felsőházba jutást. Szombaton Kertész Zoltán legénysége kétgólos hátrányból egyenlített az utolsó harmadban, végül mégis a vendégek örülhettek, mivel 3–2-re győztek. A narancs-kék mezesek november 28-án és 29-én az újonc Bukaresti Red Hawks otthonában játszanak.

A háromszéki csapat pénteken bátran indította a találkozót, ezáltal már a 3. percben vezetést szerzett, Barkó Gergely átadása után Ilyés Tamás a bal felsőbe lőtt (1–0). A házigazdák az első felvonás felénél magasabb fokozatba kapcsoltak és alig több mint egy perc alatt háromszor ugrasztották talpra a közönséget. Előbb Szabó Zsolt Ákos jegyzett szépségdíjas találatot (2–0), aztán Gecse Olivér passzából Róth Zoltán volt eredményes (3–0), illetve Horváth Pál távoli kísérletébe Biró Ottó piszkált bele (4–0). Ekkor a bukaresti együttes kapust cserélt, Antal Dániel helyére Adorján Örs érkezett, akit a 17. percben Szergej Pajor avatott fel, aki remek egyéni akció végén csúsztatott a hálóba (5–0). A narancs-kék mezesek a folytatásban sem lassítottak, egy másodperccel a szünet előtt Róth Zoltán előkészítéséből Gecse Olivér a jobb alsóba továbbított (6–0).

Kertész Zoltán legénysége a második játékrészt is remekül kezdte, 46 másodperc elteltével növelte fölényét: Gecse Olivér korongszerzését követően Antal László is feliratkozott a gólszerzők közé (7–0). A hazai alakulat hamarosan kivédekezett egy kettős emberhátrányt, majd a szervezettebben jégkorongozó vendégek a 40. percben szépítettek, Robert Timaru fórban ütötte a pakkot a kapuba (7–1). A zárószakasz is kiegyenlített küzdelmet hozott, a 42. percben a Steaua csökkentette a különbséget, a székelyföldi gárda védelmi figyelmetlenségét kihasználva Vladislav Teamriuc védhetetlenül a hosszú felsőbe bombázott (7–2). A hátralévő idő a kiállításokról szólt, a Háromszéki Ágyúsok háromszor is létszámfölényben rohamozhattak, több helyzetet kialakítottak, ezeket a hálóőr hárította, azonban idénybeli kilencedik bajnoki sikerükhöz nem férhetett kétség.

Szombaton hajtós első harmadot láthattak a Deme László Műjégpályára ellátogató jégkorongkedvelők. Rögtön egymásnak estek a felek, mindkét csapat lendületes támadásokat vezetett, számos helyzetet kialakított, viszont a kapuban Béres Szilárd és Adorján Örs is állta a sarat. A háromszéki együttes kivédekezett egy emberhátrányt, majd a szünethez közeledve megszerezhette volna a vezetést, ellenben Szergej Pajor életerős lövése a kapuvasról kifelé vágódott. A bukaresti ellenfél az első játékrészt fórban zárta és ekképpen kezdte a második felvonást is.

A folytatásban sem csökkent a rangadó irama, az alakulatok ezúttal is szervezetten védekeztek, ezért emberelőnyben is rendre kimaradtak a lehetőségek. A 34. percben megtört a jég, a házigazdák elvesztették a korongot, ezt kihasználva a vendégek betaláltak: Buda Gábor kilőtte a jobb felső sarkot (0–1). Kisvártatva a Steaua növelte a különbséget, Eduard Căsăneanu próbálkozásába Vladislav Teamriuc piszkált bele, a pakk pedig a hálóban kötött ki (0–2). Ezt követően a fővárosi gárda nem kockáztatott, inkább az eredmény megtartására törekedett.

A Háromszéki Ágyúsok a zárószakasznak emberhátrányban vágtak neki, aztán a 44. percben szépítettek, Róth Zoltán kotorta a ketrecbe a korongot (1–2). Ezután nem fordítottak a javukra egy létszámfölényt, azonban amint riválisuk kiegészült, nyomban egyenlítettek, az 55. percben Lukas Žukauskas célzott pontosan (2–2). Sokáig nem örülhettek, mert ellenlábasuk ismét gólt jegyzett, az 56. percben Ördög Roland a bal felsőbe továbbított (2–3). A hátralévő időben az Ágyúsok újfent kihagytak egy emberelőnyt, így nem sikerült hosszabbításra menteniük a találkozót.

Eredmények: * román bajnokság, alapszakasz: Háromszéki Ágyúsok–Bukaresti Steaua 7–2 (gólszerzők: Ilyés Tamás 3., Szabó Zsolt Ákos 9., Róth Zoltán 9., Biró Ottó 10., Szergej Pajor 17., Gecse Olivér 20., Antal László 21., illetve Robert Timaru 40., Vladislav Teamriuc 42.) * Román Kupa, csoportkör: Háromszéki Ágyúsok–Bukaresti Steaua 2–3 (gólszerzők: Róth Zoltán 44., Lukas Žukauskas 55., illetve Buda Gábor 34., Vladislav Teamriuc 38., Ördög Roland 56.).