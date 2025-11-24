Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Labdarúgás, 3. LigaGólgazdag mérkőzésen diadalmaskodott a Sepsi OSK II.

2025. november 24., hétfő, Sport

A háromszéki csapatok remekül teljesítettek a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 14. fordulójában. A Sepsi OSK II. pénteken fordulatos mérkőzésen 4–3-ra diadalmaskodott a vendég Unirea Braniștea felett, míg a Kézdivásárhelyi SE szintén pénteken hátrányból fordítva 2–1-re győzött a sereghajtó CSM Râmnicu Sărat vendégeként.

  • Fotók: Tókos Csaba
    Fotók: Tókos Csaba

A szemerjai stadionban a házigazdák első helyzete kimaradt, a 6. percben Luca Păcuraru közeli lövése elszállt a bal alsó mellett, azonban a másik oldalon a vendégek az elsőt nem hibázták el, negyedóra elteltével Denis Cireș szögletéből Gabriel Răducan a keresztléc alá fejelt (0–1). A sepsiszentgyörgyi gárda nem csüggedt, és rövid idő alatt fordított Cristian Gyulai játékának köszönhetően. A támadó előbb a 22. percben a védőket kicselezve kilőtte a jobb alsó sarkot, majd nem sokkal később egy újabb lökete csak kevéssel tévesztett célt, aztán a 26. percben az előkészítő szerepében jeleskedett, amikor Nistor Ákos kísérlete a kapufáról a hálóba vágódott (2–1). Közvetlen a szünet előtt a Galac megyei együttes egyenlített: a ráadás végén Mădălin Grădinaru beíveléséből Marius Moroian a hálóba bólintott (2–2).

Nagy Sándor legénysége kiválóan indította a második félidőt, Vlad Truța kétszer is veszélyeztetett, előbb senkitől sem zavartatva fölé továbbított, aztán az újabb próbálkozását Ionuț Cilighidreanu hárította, aki Kocsis Norbert lehetőségénél is nagyot mentett. Az 51. percben Gedő Hunor is bemutatott egy bravúrt, ekkor Răducan lövését védte. A háromszéki alakulat a 68. percben ismét előnybe került, Nistor ellen szabálytalankodtak a büntetőterületben, a megítélt tizenegyest pedig a sértett könnyedén értékesítette (3–2). Kisvártatva a Braniștea harmadszor is betalált, a 72. percben Denis Cireș újabb sarokrúgásából ezúttal Alexandru Bălănică célzott pontosan (3–3). A piros-fehér mezeseknek erre is volt válasza, Nistor szögletét követően Vereguț Daniel fejelt Gabriel Păcurar irányába, aki megszerezte a győztes gólt (4–3).

 

 

Labdarúgás, 3. Liga, alapszakasz, 2. csoport, 14. forduló: Sepsi OSK II.–Unirea Braniștea 4–3 (2–2). 
Sepsiszentgyörgy, szemerjai stadion. Vezette: George Moșoiu (Ovidiu). Sepsi OSK II.: Gedő – Leczki, Vereguț, Păcurar, Fekete, Cîmpean, Păcuraru (Ureche, 74.), Nistor, Kocsis (Székeli, 81.), Truța, Gyulai (Bena, 28.). Edző: Nagy Sándor. Braniștea: Cilighidreanu – Aron (Pădure, 30.), Vasile (Toma, 30.), Răducan (Pavel, 69.), Popa, Moroianu, Manolache, Grădinaru, Cireș M., Cireș D., Bălănică. Edző: Alexandru Iliuciuc. Gólszerzők: Gyulai (22.), Nistor (26., 68. – tizenegyesből), Păcurar (73.), illetve Răducan (16.), Moro­ianu (45+1.), Bălănică (70.). Sárga lap: Vereguț (29.), Bena (33.), illetve Răducan (48.).

További eredmények, 14. forduló: CSM Râmnicu Sărat–Kézdivásárhelyi SE 1–2 (gólszerzők: Robert Tănase 7., illetve Barta Norbert 27., 30.), CS Blejoi–Petrolul Ploiești II. 5–0, CSO Plopeni– Sporting Liești 0–2, CS Victoria Traian–FC Unirea Brăila 2–1, CS Păulești–Galaci Oțe­lul II. 8–0.

A táblázat:

1. Lieşti                             11           1                2           40–20    34

2. Kézdivásárhely              9           3                2           31–12    30

3. Păuleşti                          9           2                3           30–10    29

4. Blejoi                              7           2                5           32–19    23

5. Sepsi OSK II.                 7           2                5           30–21    23

6. Plopeni                           7           1                6           21–21    22

7. Braniştea*                      7           2                5           36–28    20

8. Traian                            6           1                7           21–32    19

9. Petrolul II.                     5           0                9           25–27    15

10. Brăila                          3           2                9           19–38    11

11. Oţelul II.                      2           2              10           14–47      8

12. Râmnicu Sărat           2           0              12           19–43      6

* három büntetőpont levonva

A 15. forduló programja: * november 28., péntek: Galaci Oțelul II.–CS Victoria Traian (14 óra), FC Unirea Brăila–CS Blejoi (14 óra), Petrolul Ploiești II.–CSM Râmnicu Sărat (14 óra) * november 29., szombat: CS Păulești–CSO Plopeni (14 óra), Kézdivásárhelyi SE–Sepsi OSK II. (14 óra), Unirea Braniștea–Sporting Liești (14 óra).

Szerző: Miska Brigitta Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-24 08:00
rel="noreferrer"