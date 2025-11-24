A vÃ¡logatott szÃ¼net utÃ¡n Ãºjraindult a nÅ‘i kosÃ¡rlabda Nemzeti Liga, a cÃ­mvÃ©dÅ‘ Sepsi-SIC pedig kÃ¶nnyed sikerrel rÃ¡zÃ³dott vissza az Ã©lvonalbeli kÃ¼zdelmekbe: a zÃ¶ld-fehÃ©rek szombaton 125â€“28-ra gyÅ‘ztek a BrassÃ³i CSU vendÃ©gekÃ©nt a pontvadÃ¡szat 7. fordulÃ³jÃ¡ban. A hÃ¡romszÃ©kiek a folytatÃ¡sban a Bukaresti Sportul StudenÈ›esc egyÃ¼ttesÃ©t fogadjÃ¡k, de elÅ‘bb csÃ¼tÃ¶rtÃ¶k este a GEAS Basket elleni hazai EurÃ³pa-kupa-mÃ©rkÅ‘zÃ©s vÃ¡r Zoran MikeÅ¡ csapatÃ¡ra.

A pihentetett Mathilde Aicha Diop Ã©s az elkÃ¶szÃ¶nÅ‘ Emily Potter nÃ©lkÃ¼l utazott BrassÃ³ba a cÃ­mvÃ©dÅ‘ Sepsi-SIC, amely mÃ¡r az elsÅ‘ negyed vÃ©gÃ©re eldÃ¶ntÃ¶tte a talÃ¡lkozÃ³t, hiszen egyszerÅ±en Ã¡llva hagyta a szerÃ©nyebb jÃ¡tÃ©kÂ­erÅ‘t kÃ©pviselÅ‘ hÃ¡zigazda CSU csapatÃ¡t (9â€“37). A zÃ¶ld-fehÃ©rek a mÃ¡sodik szakaszban sem lassÃ­tottak, Ã©s a 18. percben Davis duplÃ¡jÃ¡val mÃ¡r 50 ponttal vezettek (12â€“62). A nagyszÃ¼netig a brassÃ³i lÃ¡nyok mÃ©g egy pontot szereztek, a szentgyÃ¶rgyiek viszont tÃ­zet, ezzel mÃ©lyÃ­tve a kÃ©t alakulat kÃ¶zÃ¶tti szakadÃ©kot (13â€“72).

A tÃ©rfÃ©lcsere utÃ¡n nem sokat vÃ¡ltozott a jÃ¡tÃ©k kÃ©pe, tovÃ¡bb menetelt a Sepsi-SIC, amelynek tÃ¶bb ifjÃºsÃ¡gi jÃ¡tÃ©kosa is jÃ¡tÃ©klehetÅ‘sÃ©ghez jutott, a tÃºloldalon pedig Dan Calancea tanÃ­tvÃ¡nyai futottak az eredmÃ©ny utÃ¡n (19â€“103). A zÃ¡rÃ³negyedben is a szentgyÃ¶rgyiek voltak jobbak, akik vÃ©gÃ¼l jÃ¡tszi kÃ¶nnyedsÃ©ggel, 125â€“28 arÃ¡nyban nyertÃ©k meg a szomszÃ©d vÃ¡rosok pÃ¡rharcÃ¡t. A talÃ¡lkozÃ³ legjobbja a 23 pontig jutÃ³ GhiÈ›Äƒ volt, a Cenk alattiaktÃ³l a 14 egysÃ©get elÃ©rÅ‘ CeuÈ™an jeleskedett.

NÅ‘i kosÃ¡rlabda Nemzeti Liga, 7. fordulÃ³: BrassÃ³i CSUâ€“Sepsi-SIC 28â€“125 (9â€“37, 4â€“35, 6â€“31, 9â€“22).

BrassÃ³, Metrom-terem. Vezette: Helmut Piess, CrisÂ­tina Ion, Cristian Mocritchi. BrassÃ³: CeuÈ™an 14/9, ZmÄƒu 1, Lihaci 2, KovÃ¡cs, RoÈ™u-Debu 8 â€“ Rosenauer, Doamna, Ghirosa 1, Vicol 2, Voica, ChiÈ›u, Aldea. EdzÅ‘: Dan Calancea. Sepsi-SIC: Gerebe 14/3, Davis 17/9, MikeÅ¡ 9/9, Armanu 9/9, MÃ©rÃ©sz 15 â€“ HollÃ³ 1, HaranguÈ™ 6/6, CÄƒtinean 10/6, GhiÈ›Äƒ 23/3, SzabÃ³ 18, Papuc 3/3, Cazacu. EdzÅ‘: Zoran MikeÅ¡.

Emily Potter eligazolt

A vÃ¡logatott szÃ¼net utÃ¡n nem tÃ©rt vissza SepsiszentgyÃ¶rgyre Emily Potter: a kanadai center mindÃ¶ssze hÃ©t mÃ©rkÅ‘zÃ©s utÃ¡n tÃ¡vozik a Sepsi-SIC-tÅ‘l, Ã©s KÃ­nÃ¡ban folytatja pÃ¡lyafutÃ¡sÃ¡t. A tengerentÃºli kosaras hÃ¡rom bajnoki talÃ¡lkozÃ³n Ã©s nÃ©gy EurÃ³pa-kupa-meccsen Ã¶ltÃ¶tte magÃ¡ra a zÃ¶ld-fehÃ©rek mezÃ©t, ezeken Ã¶sszesen 101 pontot szerzett Ã©s hÃ¡rom dupla duplÃ¡t jegyzett. Klubunk tÃ¡jÃ©koztatÃ¡sa szerint a hÃ¡romszÃ©kiek mÃ¡r keresik Potter helyettesÃ©t, Ã©s bÃ­znak abban, hogy mielÅ‘bb bejelenthetik az egyÃ¼ttes Ãºj centerÃ©t.