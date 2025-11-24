Közel 360 sportoló részvételével tartották meg a csíkszeredai Erőss Zsolt Arénában a nemzetközi cselgáncs Koka’s Molekula Kupát, amelyen a hazai dzsúdózók mellett ukrán és moldovai sportolók is tatamira léptek. A népes mezőnyben a céhes városi Nagy Mózes SK tizenöt és a Kézdivásárhelyi SE tizenkét versenyzője szerepelt, akik összesen tizenkilenc alkalommal álltak dobogóra az öt korosztályban meghirdetett utánpótlás-eseményen.

A Veres László irányította NMSK-tól az U9-es korcsoportban Balázsi Bernát (32 kg) első, Réti Flórián (30 kg) és Berde Ábel (38 kg) második helyen végzett, a tizenegy év alattiak küzdelmét Vollancs Berta (48 kg) az első, Voina Victoria (29 kg) a második, Fogarasi Szilárd (27 kg) és Kovács Ádám (42 kg) a harmadik pozícióban zárta. Az U13-asok korosztályában Kosztándi Ákos (55 kg) a dobogó legmagasabb, Füstös Csongor (30 kg) a második, míg Voina Alex (34 kg) és Kartis Sarah (48 kg) a harmadik fokára állhatott fel. A csapat többi tagja nem ért el helyezést a hagyományos Hargita megyei erőpróbán.

A KSE (edző: Czifra Attila és Vida Attila) dzsúdós palántái már az U7-es korosztályban is megmutatták tehetségüket, ahol Szilveszter Zente (25 kg) és Zsigmond Bence (30 kg) nem talált legyőzőre, Mátyás Zsolt (30 kg) második, Koós Károly (23 kg) pedig harmadik lett. Az U8-as kategóriában Kondrat Máté (28 kg) elvesztette döntőjét, míg Cseh Sámuel (20 kg) megnyerte a harmadik helyért kiírt párharcot. Az U9-es korcsoportban Fábián Hugó (28 kg) és Molnár Hunor (34 kg) egyaránt harmadik helyezést ért el és Biró Magor (30 kg) ötödik helyezéssel vigasztalódhatott. Az U11-es viadalon Sebestyén Attila (34 kg) ötödik, Trufasu Ottó (30 kg) a hetedik lett, Csorba Zsoltnak (26 kg) nem sikerült helyezést elérnie. (tibodi)