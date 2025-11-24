Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Labdarúgás, SuperLigaOtthon tartotta a három pontot Ilyés Róbert csapata

2025. november 24., hétfő, Sport

Sűrű ködben rendezték pénteken az FK Csíkszereda–Unirea Slobozia mérkőzést a SuperLiga 17. fordulójában. A gól nélküli első játékrész után a házigazdák kerültek előnybe, a vendégek félpályáról szerzett találattal egyenlítettek, majd a székelyföldi csapat negyedórával a találkozó vége előtt ismét eredményes volt, így a mostani idényben harmadszor győzött és őrzi 14. helyét a táblázatban.

    Fotó: Facebook / FK Csíkszereda

Először a Slobozia veszélyeztetett, Ionuț Coadă ollózását védte Eduard Pap, aki nem sokkal később Christ Afalna lövését is fogta. A folytatásban a házigazdák kialakították az első helyzetüket, Anderson Ceará lehetőségét szögletre tolta a kapus, ezt követően Eppel Márton csúsztatott mellé, majd a 24. percben a magyar csatár betalált, azonban a játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt. A rossz látási viszonyok közepette mindkét együttes távolról próbálkozott, Coa­dă kísérlete elszállt a keresztléc felett, míg Soufiane Jebari löketét és emelését bravúrral hárította Ion Gurău. Ilyés Róbert legénysége kiválóan indította a második félidőt, már a 49. percben megszerezte a vezetést, Jebari előkészítése után Ceará 23 méterről a bal felsőbe tekert (1–0). Hátrányban a vendégek magukhoz ragadták a kezdeményezést, Paul Antoche néhány méterről az oldalhálóba továbbított, aztán az Unirea a 62. percben egyenlített, ekkor Pap hatalmas tévedését kihasználva Vlad Pop félpályáról az üres kapuba ívelt (1–1). A hátralévő időben a székelyföldi alakulat akarata érvényesült, Ceará lövését védte a hálóőr, Ferenczi János pedig a felső lécet találta telibe. A piros-fekete mezesek a 75. percben újfent előnybe kerültek: Pászka Lóránd lapos beadását a középen érkező Eppel értékesítette (2–1), így az FK Csíkszereda egy hónap elteltével ismét nyert a SuperLigában.

Eredmény, SuperLiga alapszakasz, 17. forduló: FK Csíkszereda–Unirea Slobozia 2–1 (gólszerzők: Anderson Ceará 49., Eppel Márton 75., illetve Vlad Pop 62.).

Az FK Csíkszereda legközelebb november 28-án 20.30-tól az FC Rapid otthonában lép pályára a Super­Liga 18. fordulójában. (miska)

