Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szombaton Temesváron kijelentette, hogy újraosztályozzák a kórházakat, amely többek között az egészségügyi intézmények által a betegeknek nyújtott szolgáltatások átszervezését jelenti, nem pedig azt, hogy egyes intézményeket bezárnak.

„Nem kell az összes kórháznak a szolgáltatások minden típusát nyújtania. Ezzel a szovjet gondolkodásmóddal most olyan helyzetbe kerültünk, hogy sok egészségügyi intézményünk nem tudja lefedni az ügyeleteket, nincsenek szakorvosai minden szakterületen, és valójában nem nyújt szolgáltatásokat a betegeknek, ez pedig évek óta szítja a páciensek elégedetlenségét. Az elmúlt tíz évben bizonyos területeken gyakorlatilag nem sikerült javítanunk az emberek egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését” – nyilatkozta a miniszter. Magyarázata szerint az újraosztályozás során a kórházakat infrastruktúrájuk, a szolgáltatásnyújtási kapacitásuk és – ami nagyon fontos – a járóbeteg-szakrendelési szolgáltatások fejlesztésére irányuló hajlandóságuk alapján négy kategóriába fogják sorolni.