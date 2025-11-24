Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Újraosztályozzák a kórházakat

2025. november 24., hétfő, Belföld

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szombaton Temesváron kijelentette, hogy újraosztályozzák a kórházakat, amely többek között az egészségügyi intézmények által a betegeknek nyújtott szolgáltatások átszervezését jelenti, nem pedig azt, hogy egyes intézményeket bezárnak.

  • Fotó: Facebook/Alexandru Rogobete
    Fotó: Facebook/Alexandru Rogobete

„Nem kell az összes kórháznak a szolgáltatások minden típusát nyújtania. Ezzel a szovjet gondolkodásmóddal most olyan helyzetbe kerültünk, hogy sok egészségügyi intézményünk nem tudja lefedni az ügyeleteket, nincsenek szakorvosai minden szakterületen, és valójában nem nyújt szolgáltatásokat a betegeknek, ez pedig évek óta szítja a páciensek elégedetlenségét. Az elmúlt tíz évben bizonyos területeken gyakorlatilag nem sikerült javítanunk az emberek egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését” – nyilatkozta a miniszter. Magyarázata szerint az újraosztályozás során a kórházakat infrastruktúrájuk, a szolgáltatásnyújtási kapacitásuk és – ami nagyon fontos – a járóbeteg-szakrendelési szolgáltatások fejlesztésére irányuló hajlandóságuk alapján négy kategóriába fogják sorolni.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-24 08:00 Cikk megjelenítése: 274 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1189
szavazógép
2025-11-24: Belföld - :

Fektelistás állami vállalatok

Be kell zárni azokat az állami vállalatokat, amelyeket már nem lehet megmenteni; listájukat hamarosan közzéteszi a kormány – jelentette ki pénteki sajtótájékoztatóján a miniszterelnök.
2025-11-24: Belföld - :

A kiváltságok ellen tüntettek

A bírók és ügyészek nyugdíjazási kiváltságainak megszüntetéséért tüntetett több civil szervezet pénteken este a kormány épülete előtt.
rel="noreferrer"