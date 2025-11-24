A kiváltságok ellen tüntettek

A Korrupció öl, a Declic és a Románia nevű kezdeményezés aktivistái az Egyenlő jogokat akarunk, különnyug­díjak nélkül! jelszóval meghirdetett megmozduláson azt követelték, hogy szüntessék meg az összes olyan „speciális nyugdíjat”, amelyet nem a befizetett járulékokból, hanem az állami költségvetésből fedeznek a kiemelten kezelt ágazat számára megszavazott törvény alapján. Bár a demonstrációt a kormány székháza elé szervezték, a tiltakozás címzettje nem a kormány, hanem azok az alkotmánybírók, akik évek óta minden olyan törvényjavaslatot alkotmánysértőnek minősítettek, amellyel a kormány megpróbálta eltörölni vagy megnyirbálni a bírók és az ügyészek nyugdíjazási kiváltságait.