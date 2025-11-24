Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A kiváltságok ellen tüntettek

2025. november 24., hétfő, Belföld

A bírók és ügyészek nyugdíjazási kiváltságainak megszüntetéséért tüntetett több civil szervezet pénteken este a kormány épülete előtt.

  • Fotó: Agerpres
    Fotó: Agerpres

A Korrupció öl, a Declic és a Románia nevű kezdeményezés aktivistái az Egyenlő jogokat akarunk, különnyug­díjak nélkül! jelszóval meghirdetett megmozduláson azt követelték, hogy szüntessék meg az összes olyan „speciális nyugdíjat”, amelyet nem a befizetett járulékokból, hanem az állami költségvetésből fedeznek a kiemelten kezelt ágazat számára megszavazott törvény alapján. Bár a demonstrációt a kormány székháza elé szervezték, a tiltakozás címzettje nem a kormány, hanem azok az alkotmánybírók, akik évek óta minden olyan törvényjavaslatot alkotmánysértőnek minősítettek, amellyel a kormány megpróbálta eltörölni vagy megnyirbálni a bírók és az ügyészek nyugdíjazási kiváltságait.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-24 08:00 Cikk megjelenítése: 299 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 4
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1189
szavazógép
2025-11-24: Belföld - :

Újraosztályozzák a kórházakat

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szombaton Temesváron kijelentette, hogy újraosztályozzák a kórházakat, amely többek között az egészségügyi intézmények által a betegeknek nyújtott szolgáltatások átszervezését jelenti, nem pedig azt, hogy egyes intézményeket bezárnak.
2025-11-24: Világfigyelő - :

Béketerv Amerikából, csütörtökig döntenie kell Kijevnek

Huszonnyolc pontos béketervet dolgozott ki az Amerikai Egyesült Államok az ukrajnai háború lezárására. A javaslat nyomán Ukrajnának jelentős területeket kellene átengednie Oroszországnak, cserébe azonban amerikai biztonsági garanciákat kapna. Donald Trump amerikai elnök csütörtökig adott időt Kijevnek, hogy választ adjon a javaslatra.
rel="noreferrer"