A terepasztalban elhelyezett finom homok segítségével megépíthető, közelről is megfigyelhető egy-egy domborzati forma, azok alakulását, változását pedig a térképről már ismert színekkel is érzékelteti az eszköz. Nem csupán a gyermekek, de a felnőttek számára is érdekes tevékenység, ahogyan hegyekké, völgyekké vagy éppen síksággá alakíthatják a homokos terepet, mely fölött kezükkel akár felhőket is mintázhatnak, esőt fakaszthatnak, ami által a víz útja is láthatóvá válik a „tájban”.

Az interaktív szemléltetőeszközt egy, a Kiskunsági Nemzeti Parkban tartott látogatás alkalmával ismerték meg a Vadon Egyesület munkatársai, és nyomban felmerült, hogy beszereznek egyet – vázolta a pénteki bemutató alkalmával Demeter János ügyvezető elnök. Elmondta, előbb vásárolni szerettek volna egy hasonló berendezést, aztán kiderült, viszonylag egyszerűen el is készíthető az eszköz, melynek működtetéséhez a szükséges szoftvert ajándékba kapták a kiskunságiaktól. A terepasztalt kollégái állították össze, beüzemelték hozzá a 2021-es vadászati kiállításból megmaradt vetítőt, illetve egy érzékelőt is csatlakoztattak a rendszerhez, és – mint fogalmazott – némi fejtörés árán sikerült beüzemelni az interaktív szemléltetőeszközt.

Demeter János úgy véli, ezzel a beruházással gyarapodott az erdei iskola felszereltsége és az ott átadható tudományok palettája. A terepasztal közelebb hozza a gyermekekhez a térképtudományt, a földrajzi formák lényegét, jól érzékelteti a különböző domborzati formák jellegzetességeit, azok jelölését a térképen, a tengerszint feletti és alatti formákat, megjeleníti a szintgörbéket is.

A Rókavár erdei iskola a közlejövőben további újdonságokkal várja látogatóit, mint arról Demeter János beszámolt, egy olyan teret kívánnak létrehozni, ahol a gyermekek közelebb kerülhetnek a csillagászathoz. Erre a célra már rendelkezésre áll egy nagyobb méterű, fűthető sátor, amelyet a sugásfürdői kisebbik sípálya tetején állítanak fel, itt helyezik el azt a korábban megvásárolt csillagvizsgáló optikát, amely az égitestek megfigyelését teszi lehetővé. Az eszköz saját vezérlőközpontjába több ezer égitest van betáplálva, ha betájolják, automatikusan megkeresi azokat, majd egy laptop és egy projektor segítségével kivetíthetőek az általa látottak – magyarázta. „Fantasztikus élmény lehet a gyermekek számára, ha közelről látják a Jupiter holdjait vagy a Szaturnuszt, az Orion- vagy a Lófej-ködöt, azokat az izgalmas égi objektumokat, amelyeket addig csak fotóról, könyvből láttak” – jegyezte meg. A tervek szerint az égbolt megfigyelésére alkalmas pontot tavaszig kialakítják, beüzemelik, a látottakat szakemberek előadásai is segítenek majd értelmezni.